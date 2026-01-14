Abandono, maltrato y falta de regulación: Caso Refugio Franciscano evidencia crisis de bienestar animal en CDMX

En los últimos años, el maltrato animal ha sido tema de conversación desde que se prohibió el uso de animales en circos en 2015 y aunque cada vez es más común que familias adopten y la población se interese en el cuidado de perros y gatos y otros animales la CDMX se enfrenta a una situación complicada por muchos factores.

Rescate de animales del Refugio Franciscano evidencia falta de medidas

En redes sociales circularon videos que mostraban que el Refugio Franciscano no se encontraba en las mejores condiciones, esto debido a la falta de una regulación de refugios y albergues por parte de las autoridades.

Además, el traslado de los animales tampoco se llevó a cabo de manera correcta pues lo ideal hubiera sido un retiro por etapas tras realizar un chequeo de los animales; en Facebook y X se han compartido videos de las condiciones en las que están los animales.

La CDMX, ¿una ciudad animalista?

De acuerdo con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial ( PAOT ) de 2019 a 2025 se recibieron alrededor de 23 mil denuncias por maltrato animal en la capital.

El rescate de los animales del Refugio Franciscano pone sobre la mesa la importancia del bienestar animal pues refleja la profunda crisis que viven los animales a quienes desde 2017 se les reconoce como seres sintientes.

No solo se trata de amar a los animales, se les debe tratar con responsabilidad garantizando sus cinco libertades : alimentación, agua, espacio adecuado, atención médica y ausencia de estrés.

¿Qué hacer para combatir el abandono animal?

Para lograr el bienestar animal es necesaria planeación, recursos y supervisión constante pues, de acuerdo con la organización Mars Petcare, México es el país con más perros callejeros a nivel mundial y en la CDMX cada año se abandonan 500 mil.

Abandonar a un animal tiene muchas repercusiones pues ellos sufren hambre, sed y están expuestos a enfermedades, accidentes, maltrato y abuso sexual. Dejarlos a su suerte es una experiencia traumática que afecta su salud física, emocional y su confianza en el ser humano y para resolver esta situación es importante crear un programa para reducir esta situación.

Un equipo de la FES Cuautitlán integrado por los académicos Patricia Mora Medina, Francisco Carbajal Merchant, Diana Merino Lima y Nora Flores Huitrón trabajan en un proyecto para incentivar la adopción responsable pues "parte del problema de los animales abandonados es por un mal proceso de adopción".

Se debe tener una regulación de los refugios y albergues, además, es fundamental que antes de darlos en adopción, los tutores estén conscientes de todo lo que implica pues no solo se debe cumplir con lo básico como es alimentarlo, bañarlo y vacunarlo pues también es importante involucrarse y entender su comportamiento a lo largo de su vida.

