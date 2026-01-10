Denuncias por maltrato animal en CDMX suman más de 23 mil en seis años
Las denuncias por maltrato animal crecieron tras la pandemia y revelan criaderos ilegales, peleas clandestinas y fallas legales que aún impiden frenar la crueldad.
Entre 2019 y 2025, autoridades de la CDMX recibieron 23 mil 601 denuncias por maltrato animal, de acuerdo con registros oficiales de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT). Los reportes involucran principalmente a perros y gatos sometidos a violencia física, negligencia y abandono.
Las denuncias por maltrato animal crecieron de forma significativa después de la pandemia, lo que activó operativos coordinados entre la PAOT, la Fiscalía capitalina y la Brigada de Vigilancia Animal para atender casos extremos y rescatar animales en riesgo.
Tipos de maltrato más denunciados
Los reportes ciudadanos describen agresiones reiteradas contra animales domésticos. La violencia incluye desde golpes hasta abandono prolongado sin alimento ni agua.
Estas prácticas generan daños físicos permanentes, estrés severo y, en muchos casos, la muerte de los animales. Especialistas advierten que el maltrato animal suele estar vinculado a otras formas de violencia social.
Cifras anuales de denuncias e intervenciones
Las intervenciones de la PAOT reflejan una tendencia irregular, con un repunte claro tras el confinamiento:
- 2019: 1,868 casos
- 2020: 479 casos
- 2021: 5,522 casos
- 2022: 3,667 casos
- 2023: 4,029 casos
- 2024: 4,213 casos
- 2025: 3,823 casos
El aumento de 2021 marcó un punto de alerta institucional sobre la magnitud real del problema.
Criaderos clandestinos y peleas ilegales
Las autoridades identificaron 129 casos de criaderos ilegales, muchos vinculados a peleas de perros. Los animales eran confinados en jaulas, privados de alimento y expuestos a violencia sistemática.
Estos espacios operan en la clandestinidad y suelen ser detectados tras denuncias vecinales, lo que evidencia la importancia de la participación ciudadana.
Vacíos legales y límites de intervención
En algunos expedientes, la PAOT documentó condiciones de crueldad extrema sin poder intervenir por falta de atribuciones legales directas, por lo que los casos se transfirieron a la Fiscalía.
Expertos consideran urgente reforzar el marco jurídico para permitir rescates inmediatos y sanciones más efectivas.
Casos recientes y respuesta social
Un caso reciente en Gustavo A. Madero, donde un hombre asesinó a dos perros, generó indignación pública y presión para acelerar procesos judiciales.
Albergues como Ada Azul reciben a muchos animales rescatados, pero operan con recursos limitados, lo que vuelve indispensable reducir el flujo de nuevos casos.
