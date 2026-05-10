Hantavirus en crucero: confirman que pasajero fue a una boda masiva tras desembarcar

El caso del crucero hantavirus sigue generando preocupación internacional luego de que se confirmara que uno de los pasajeros del barco Hondius asistió a una boda en Estambul con decenas de invitados tras desembarcar días atrás.

El pasajero se convirtió en tendencia una vez que se viralizaron fotos suyas celebrando en una boda, el pasado 3 de mayo, justo la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmaba un brote de hantavirus en el crucero Hondius. Te contamos todos los detalles de la historia.

⚠️ El hantavirus Andes puede transmitirse entre personas; estos son los síntomas y riesgos 🦠 https://t.co/LyhxuzJmwr — adn Noticias (@adnnoticiasmx) May 10, 2026

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Pasajeros del crucero con hantavirus fueron evacuados en Tenerife

El crucero, que realizaba una travesía internacional, quedó bajo atención sanitaria luego de que se detectaran síntomas compatibles con hantavirus en algunos ocupantes. Las autoridades españolas activaron protocolos epidemiológicos para rastrear contactos y monitorear el estado de salud de quienes viajaban en el barco.

Según medios europeos, varios pasajeros fueron trasladados a distintos países para continuar con observación médica y estudios especializados. Hasta ahora, no se ha confirmado un brote masivo, pero el caso provocó preocupación por la rapidez con la que los viajeros pudieron desplazarse tras abandonar el barco.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores infectados y puede causar complicaciones respiratorias y gastrointestinales severas. Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, dolor muscular, cansancio, dificultad para respirar, dolor abdominal, náuseas y vómitos, visión borrosa.

Un pasajero del crucero con hantavirus asistió a una boda con decenas de invitados

La polémica aumentó cuando se confirmó que uno de los pasajeros del crucero asistió a una boda multitudinaria poco después de desembarcar. Se trata del influencer turco Çenet, quien denunció negligencia por parte de las autoridades del barco cuando permitieron el primer desembarco, el pasado 3 de mayo.

Según contó el influencer, fue el 11 de abril cuando un pasajero neerlandés de 70 años falleció tras presentar síntomas respiratorios y gastrointestinales severos. Fue entonces, que el capitán informó que había fallecido de causas naturales y no por alguna enfermedad infecciosa. Aseguró que el médico había confirmado que el barco era seguro. Actualmente, el médico del crucero también está contagiado de hantavirus.

Por esta razón, ni los pasajeros ni la tripulación tomaron ninguna medida preventiva. El influencer turco señala que compartieron comedores, no usaron mascarillas y continuaron con las actividades grupales.

Tras el desembarco, la esposa del hombre fallecido tomó el mismo vuelo a Sudáfrica que Çenet y, más tarde, la mujer falleció por hantavirus el 26 de abril.

Antes esta situación, el creador de contenido ha confirmado que se encuentra en una cuarentena voluntaria, aunque hasta el momento no ha desarrollado ningún sintoma de hantavirus.

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