Síntomas y tipos de cáncer en mascotas y qué hacer tras el diagnóstico de la enfermedad

El cáncer es una enfermedad que puede afectar a tu mascota y de acuerdo con National Canine Cancer Foundation, uno de cada 3 perros desarrollará algún tipo de cáncer y en los gatos es menor la incidencia, por ello, es importante la vigilancia diaria y aquí te decimos cuáles son los síntomas.

¿Cómo detectar el cáncer en perros?

De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), los dueños de mascotas deben mantenerse atentos si su perro cambia sus hábitos como comer, beber, orinar, defecar o dormir. Aunado a eso en los perros se puede detectar el cáncer si aparece una protuberancia o bulto, una herida que no cicatriza, cualquier tipo de hinchazón y sangrado anormal.

Síntomas de cáncer en gatos

En los gatos, el cáncer más grave y común es la leucemia felina que se transmite por saliva, orina y heces y que compromete el sistema inmune del animal por lo que es indispensable que tenga cuidados constantes y aislamiento.

El cáncer en gatos se puede detectar por la aparición de bultos visibles en abdomen o glándulas mamarias, algunos de los síntomas son:



Vómitos persistentes

Diarrea

Halitosis intensa

Dificultad para comer

Ictericia

Depresión

Pérdida de peso progresiva

¿Qué hacer si tu mascota es diagnosticada con cáncer?

Actualmente existen tratamientos para el cáncer, y una vez que tu mascota recibió el diagnóstico, es importante que le preguntes a tu veterinario qué tratamientos hay disponibles, cuál es el pronóstico con cada uno de los tratamientos.

También es importante conocer cuáles son los efectos secundarios de los tratamientos y cómo podrían afectar la calidad de vida de tu mascota .

Es fundamental saber cuánto tiempo tendrá que recibir el tratamiento y el costo para que así puedas contemplar un plan de acción y que tu mascota y tu sobrelleven la situación de la mejor manera posible.

