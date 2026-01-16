Para la serie o futbol, Walmart remata pantalla JVC de 40 pulgadas

Si estás buscando una nueva pantalla para ver tu serie favorita o los partidos de la Liga MX te tenemos muy buenas noticias, pues Walmart puso un descuento superior al 10% en la televisión JVC de 40 pulgadas y con sistema Roku.

Fue a través de la plataforma web oficial de la tienda de autoservicio, que se anunció la oferta en la pantalla de última generación, la cual incluso se puede pagar a 20 meses sin intereses con tarjetas participantes en enero de este 2026.

Precio final de la pantalla JVC de 40 pulgadas con descuento en Walmart

De acuerdo con la publicación en la plataforma de Walmart, el precio original de la pantalla JVC de 40 pulgadas es de 4 mil 990 pesos, sin embargo con el descuento especial de enero, el costo final para el consumidor es de 3 mil 490 pesos.

Es importante mencionar que en caso de tomar la opción de meses sin intereses, las 20 mensualidades quedarían en tan solo 174.50 pesos dependiendo del pago inicial que se busque hacer al momento de realizar la compra.

Características de la pantalla JVC con descuento

Al ser una pantalla de última generación, esta televisión JVC está equipada con sistema operativo Roku que da acceso a miles de películas y series, así como una calidad de Full HD apta para los últimos lanzamientos de videojuegos.

Más allá de ello, se destacó que esta pantalla cuenta con una calidad de imagen apta las últimas versiones y actualizaciones de plataformas de streaming y videojuegos , así como con funciones directas en el control remoto.

¿Cómo comprar la pantalla con descuento en Walmart?

En caso de ser una de las personas interesadas en comprar esta pantalla JVC con descuento en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en el cual lo único que deberás hacer es agregar el producto al carrito de compra y realizar el pago.

La televisión estaría llegando hasta la puerta de tu domicilio en un lapso no mayor a los tres días, esto dependiendo de la zona en la que vivas.

