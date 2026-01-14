Ofertón del año; Walmart pone a precio de remate el Honor X8b de 512 GB

Si todavía te quedó parte del aguinaldo y estás buscando cambiar de celular te tenemos muy buenas noticias, pues a través de su plataforma web Walmart anunció un descuento superior al 10% en el Honor X8b de 512 GB, el cual es considerado como uno de los mejores smartphones en el mercado nacional actual.

De acuerdo con el anuncio de la tienda de autoservicio, más allá del descuento de más de mil pesos en el precio final del celular, se puede adquirir el mismo a meses sin intereses con tarjetas participantes, lo cual dejaría las mensualidades en tan solo 485 pesos con pago inicial mínimo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio final del Honor X8b en Walmart

De acuerdo con la plataforma de Walmart el precio original del Honor X8b es de 4 mil 499 pesos, sin embargo, con el descuento superior al 10% el costo final queda en tan solo 3 mil 889 pesos que se pueden ir pagando en cómodas mensualidades.

Es importante mencionar que la tienda de autoservicio cuenta con envíos sin costo en la compra del celular, por lo cual dependiendo de la zona en dónde se busque adquirir el smartphone, el mismo estaría llegando hasta la puerta de tu casa en un lapso no mayor a los dos días hábiles.

Características del Honor X8b con descuento en Walmart

Como bien se mencionó anteriormente, este celular Honor destaca en el mercado nacional gracias a sus accesorios, funcionalidades y características generales en cuanto a sistema operativo, calidad de fotografía y durabilidad de la batería.

Cámara trasera de 108 megapíxeles y 50 en la frontal

Almacenamiento de 512 GB

Pantalla AMOLEDUltra visible bajo el sol

Smart Memory Expansion

Diseño ultradelgado 6.78 mm y 166g

Batería de 4500 mAh

Formas de pago en Walmart para el Honor X8b

Para poder aprovechar el descuento en este celular de la marca Honor, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace de la tienda de autoservicio, agregar al carrito de compra el artículo y realizar el pago.

Se señala que el celular se puede pagar de contado o a meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes, las cuales están especificadas al momento de querer realizar la compra.

Presentan el humanoide más avanzado, tiene movimientos más similares a una persona

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.