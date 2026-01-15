Smart TV Atvio de 50 pulgadas tiene descuento superior al 10% en Walmart; características y precio

Las ofertas y descuento por el inicio de año siguen sorprendiendo a más de uno en todo el país, pues ahora la plataforma web de Walmart anunció un descuento superior al 10% en la pantalla de 50 pulgadas de la marca Atvio, la cual es considerada como una de las marcas con mayor crecimiento en el mercado.

Fue a través de la página web de esta tienda de autoservicio, que se dio a conocer que más allá del descuento, la pantalla se puede adquirir hasta con 15 meses sin intereses con pagos mensuales de 366 pesos, esto dependiendo el abono inicial y las tarjetas participantes.

Precio final de la TV Atvio de 50 pulgada en Walmart

De acuerdo con el anuncio de Walmart, la pantalla Atvio de 50 pulgadas tiene un precio original de 6 mil 290 pesos, sin embargo gracias al descuento por inicio de año el costo final para el consumidor queda en tan solo 5 mil 490 pesos a pagar incluso a meses sin intereses.

Por otro lado, se dio a conocer que aquellas personas interesadas en adquirir la pantalla, podrán recibir la TV en un lapso no mayor a las 48 horas después de la compra, esto dependiendo de la zona en donde se busque realizar la compra.

Características generales de la pantalla Atvio de 50 pulgadas

Como bien se mencionó anteriormente, la marca Atvio es una de las que más crecimiento han tenido en el mercado nacional gracias a sus accesibles costos y la calidad de sus productos. Es por ello que la pantalla de 50 pulgadas de esta compañía cuenta con las siguientes características generales:

Resolución de 3840 x 2160

Tecnología LED FHD

Servicio de streaming base: Prime Video

Roku TV

Características 4K

¿Cómo comprar la Atvio de 50 pulgadas con descuento?

Para poder adquirir esta pantalla con oferta en Walmart, te sugerimos ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, en la cual podrás seleccionar el producto para después realizar el pago del mismo.

