¡Para ver tus series! Walmart remata pantalla LG 4K con AI, tiene descuento de 4 mil pesos

Si eres de los que disfruta de estar en casa viendo series y películas y estás pensando en comprarte una nueva pantalla, en Walmart hay una promoción de la LG UHD 4K , te decimos cuáles son sus especificaciones para que aproveches la oferta.

Remate de pantalla LG de 50 pulgadas

En la tienda en línea de Walmart , la pantalla LG de 50 pulgadas UHD AI UA7510 4K tiene un precio de lista de 10 mil 999 pesos, pero tiene un descuento de 4 mil 409 y queda en 6 mil 590 pesos.

Además, puedes pagarla a 15 meses sin intereses de 439.33 pesos. Puedes pedirla para que llegue a tu domicilio o recogerla en tienda.

Características de la pantalla LG de 50 pulgadas

La pantalla LG de 50 pulgadas tiene una resolución de 3840 x 2160, tiene tecnología LED y frecuencia de actualización de 60 Hz. Además, tiene un procesador α7 AI 4K Gen8, optimizador de juegos y α7 AI Sound Pro (Virtual 9.1.2 Up-mix).

Ofrece colores vibrantes con más brillo y con una excelente calidad de imagen y con el sistema operativo webOS Re:New Program obtendrás los beneficios de las últimas funciones y software con actualizaciones anuales.

El televisor es compatible con Control AI Magic Remote (no incluido) y tiene Identificación de Voz AI que conoce la voz de cada usuario. Tiene FILMAKER MODE con luz ambiental que se ajusta a la iluminación alrededor para una mejor calidad de imagen.

Ventajas y desventajas de la LG UHD 4K

Algunos de los pros al comprar esta pantalla son:

Calidad de imagen

Sistema operativo

Inteligencia Artificial

Procesador

Sonido

Conectividad

Diseño

Mientras que las consideraciones son:

Frecuencia de 60 Hz que no es ideal para un gaming exigente

Funciones HDR limitadas comparada con otras pantallas de gamas mas altas

No incluye el Magic Remot aunque se puede comprar por separado

