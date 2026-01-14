Sam’s Club remata laptops HP y Lenovo para el regreso a clases 2026

La elección de una buena computadora resulta vital para cumplir con las tareas de los estudiantes hoy en día. Por este motivo, Sam's Club pone a disposición de sus socios varios modelos de laptops HP y Lenovo con tecnología de punta. Estas máquinas ofrecen soluciones prácticas para las necesidades de este regreso a clases .

Muchos padres de familia aprovechan estas ofertas para obtener equipos con mucha memoria y gran capacidad de almacenamiento de archivos. La promoción vigente incluye laptops que ya traen accesorios como mochilas o impresoras de regalo sin pagar más dinero. Así, los alumnos consiguen herramientas resistentes que ayudan en su desempeño académico de forma constante.

Sam’s Club ofrece descuentos en equipos portátiles ideales para estudiantes

La tienda mayorista ofrece precios especiales en computadoras para mejorar el desempeño académico este año. Los socios encuentran rebajas importantes en marcas líderes que aseguran calidad y durabilidad durante las clases. Esta selección incluye cinco modelos destacados con configuraciones potentes para cada nivel educativo.

Combo Laptop HP Core i7 con Backpack : El equipo posee 16 GB de memoria RAM y un procesador de undécima generación veloz. Este paquete incluye una mochila Campus XL y tiene un costo de 15.341,93 pesos hoy. El precio anterior ascendía a 21.479,91, más de 6 mil pesos más caro.

: El equipo posee 16 GB de memoria RAM y un procesador de undécima generación veloz. Este paquete Campus XL y tiene un costo de 15.341,93 pesos hoy. El precio anterior ascendía a 21.479,91, más de 6 mil pesos más caro. Laptop Gaming HP Victus Ryzen 9 : Esta máquina destaca por su procesador de alto rendimiento y un terabyte de espacio en disco sólido. Posee un precio de 23.016,48 pesos para usar programas de diseño pesado con mucha rapidez. El valor anterior ascendía a 27.619,97.

: Esta máquina destaca por su procesador de alto rendimiento y un terabyte de espacio en disco sólido. Posee un precio de 23.016,48 pesos para usar programas de diseño pesado con mucha rapidez. El valor anterior ascendía a 27.619,97. Combo Laptop HP Ryzen 5 con Impresora

Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 : Esta computadora ligera funciona con un procesador Core i3 para las labores académicas básicas y sencillas. Su precio es de 10.226,93 pesos, lo cual representa una alternativa económica. El precio antes publicado era 1739,10 pesos más caro.

: Esta computadora ligera funciona con un procesador Core i3 para las labores académicas básicas y sencillas. Su precio es de 10.226,93 pesos, lo cual representa una alternativa económica. El precio antes publicado era 1739,10 pesos más caro. Laptop Gaming Lenovo LOQ: El modelo integra un chip Ryzen 5 y una tarjeta gráfica apta para realizar proyectos multimedia complejos. Los estudiantes la adquieren por 16.877,45 pesos para obtener un rendimiento superior en cada clase. Teniendo en cuenta el precio anterior, el ahorro es de 2.456,22 pesos.

Ahorros significativos en Sam’s Club en la compra de tecnología escolar

Los clientes obtienen beneficios económicos directos al aprovechar las promociones vigentes en este club departamental. El ahorro en pesos resulta notable al comparar el costo actual frente al precio de lista original. Estas reducciones permiten que las familias mexicanas equipen a sus hijos sin comprometer su estabilidad financiera.

El ahorro promedio supera los tres mil pesos en los modelos de gama alta de este catálogo. Los descuentos aplicados directamente en el ticket de compra facilitan la adquisición de accesorios adicionales como puede ser un mouse, una impresora o audífonos. De esta forma, el regreso a clases se vuelve una inversión a largo plazo para el futuro profesional.

Equipos electrónicos y gadgets en promoción para el hogar

La tienda cuenta con rebajas importantes en telefonía celular de marcas muy reconocidas como Samsung y Motorola. Los socios adquieren el Galaxy S25 FE con un ahorro de seis mil pesos sobre su precio original. Este dispositivo ofrece una cámara de alta resolución y mucha memoria para guardar fotos y videos escolares.

Para el entretenimiento, existe una bocina Alienpro con un costo especial de 2,599 pesos durante esta temporada. El catálogo también incluye el proyector The Freestyle de Samsung para ver películas en cien pulgadas. Estos productos complementan la tecnología en casa y permiten un ambiente de estudio o descanso mucho más moderno.

Finalmente, los compradores aprovechan un ahorro extra con el uso de la aplicación Cashi en sus transacciones. El sistema otorga una bonificación del 3.5 por ciento sobre el valor total de la mercancía seleccionada. Esta ventaja financiera reduce todavía más el gasto real en tecnología para el ciclo escolar vigente.

