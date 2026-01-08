Rematan audífonos Huawei con 42 horas de batería, resistencia al polvo y agua

Liverpool anunció una promoción especial en los audífonos True Wireless Huawei FreeBuds SE 3, una opción ideal para quienes buscan tecnología inalámbrica de calidad a un precio accesible.

Estos audífonos son ideales para los amantes de la música y la tecnología, pues combinan comodidad, calidad de sonido y autonomía prolongada. En adn Noticias te presentamos la información detallada para que los adquieras antes de que termine la Gran Barata Liverpool 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Características de los audífonos True Wireless Huawei FreeBuds SE 3

Los Huawei FreeBuds SE 3 son audífonos True Wireless ligeros (3.8g cada uno) con gran autonomía (hasta 42h con estuche), Bluetooth 5.4 para conexión estable, resistencia IP54 contra polvo y salpicaduras, cancelación de ruido para llamadas claras, y controles táctiles intuitivos, ofreciendo un buen equilibrio entre comodidad, duración y funcionalidad para el uso diario, compatibles con Android e iOS.

Carga durante 10 minutos para escuchar durante 3 horas, o cárgalos completos para escuchar música hasta por 9 horas.

Precio de los audífonos True Wireless Huawei FreeBuds SE 3

Ahora están disponibles a un precio rebajado de $889, un descuento directo de $210 sobre su valor original de $1,099. La promoción incluye pagos flexibles de hasta 6 meses sin intereses a solo $148.17 por mes, facilitando el acceso a este gadget para todos los presupuestos. Los audífonos se ofrecen en dos colores elegantes: negro y beige, perfectos para cualquier estilo.

Puedes comprarlos aquí .

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.