Familias compran uniformes de último momento previo al regreso a clases

Se acabaron las vacaciones y con el inminente regreso a clases, muchos padres de familia usaron el fin de semana para comprar los uniformes escolares para sus hijos, pues muchos ya perdieron el suéter o desgastaron el pants.

Las tiendas cercanas al Centro Histórico atendieron a los padres de familia y a los estudiantes que buscaban su uniforme del colegio, ya sea desde kinder hasta secundaria.