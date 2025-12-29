¡Ahorra más de 8 mil pesos! Liverpool liquida el Oppo A16 Negro con 64 GB y triple cámara

En la temporada de fin de año, muchas personas buscan regalos útiles, prácticos y con valor agregado para familiares o amigos. En este sentido, el teléfono Oppo A16 aparece como una opción atractiva dentro de la gama de entrada y media.

Actualmente está disponible en la Gran Barata de Liverpool con una oferta especial con un descuento de ocho mil 555 pesos, tanto en pago de contado como a meses sin intereses, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan equilibrar funcionalidad y presupuesto.

Precio y meses sin intereses del Oppo A16

Liverpool ofrece el Oppo A16 con un precio final de siete mil 444 pesos, significativamente por debajo de su valor original (15 mil 999 pesos), lo que representa un punto atractivo para las compras de fin de año, ya que son más de ocho mil pesos de descuento.

La tienda permite diferentes formas de pago:



Tarjetas Liverpool : pago en tres o seis meses sin intereses, con mensualidades desde mil 240.67 pesos.

: pago en tres o seis meses sin intereses, con mensualidades desde mil 240.67 pesos. Otras tarjetas (VISA, MasterCard): hasta tres meses sin intereses

Este esquema de financiamiento puede ser ideal para quienes planean hacer un regalo de fin de año sin desbalancear su economía .

Celulares registran fallas en México por la ola de calor

Características clave del Oppo A1

Este dispositivo se ubica en un segmento accesible, pero con características que cumplen las expectativas del uso diario. Entre lo más destacado están:



Pantalla amplia de alrededor de 6.5 pulgadas con tecnología IPS LCD, ideal para multimedia y navegación diaria

con tecnología IPS LCD, ideal para multimedia y navegación diaria Batería de larga duración de 5,000 mAh, que permite varias horas de uso continuo sin necesidad de recarga constante

de 5,000 mAh, que permite varias horas de uso continuo sin necesidad de recarga constante Cámara trasera triple con sensor principal de 13 MP y cámaras macro y de profundidad, suficientes para capturar momentos cotidianos y eventos familiares

de 13 MP y cámaras macro y de profundidad, suficientes para capturar momentos cotidianos y eventos familiares Procesador MediaTek Helio G35 y opciones de memoria que lo hacen adecuado para uso estándar —como redes sociales, mensajería, reproducción de video y apps ligeras— sin exigir hardware extremo

Aunque no es un teléfono de gama alta , su equilibrio entre precio y especificaciones lo hace ideal para usuarios que no buscan funciones premium, sino confiabilidad y buena autonomía.

¿Por qué puede ser un regalo funcional estas fiestas?

Consolidado como una opción accesible y con especificaciones útiles, el Oppo A16 se presenta como un regalo que no solo sorprenderá por su practicidad, sino también por su costo-beneficio para quienes desean actualizar su dispositivo o estrenar uno nuevo para 2026.

La posibilidad de pagarlo en varios meses sin intereses lo vuelve aún más atractivo para quienes planifican sus compras navideñas en un presupuesto.

