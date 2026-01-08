Ni en el Buen Fin; Soriana remata el Samsung Galaxy A17 con triple cámara y de 128 GB

Si iniciaste el año 2026 con las ganas y el deseo de tener un nuevo celular te tenemos muy buenas noticias, pues a través de su sitio web oficial las tiendas Soriana anunciaron que cuentan con un importante descuento superior al 10% en el Samsung Galaxy A17 de 128 GB y con triple cámara.

De acuerdo con expertos en tecnología y celulares de todas las gamas, este smartphone de Samsung es uno de los mejores calificados por los usuarios, esto gracias a la duración de la batería, calidad de las fotografías y videos, así como por la resolución de la pantalla.

Precio final del Galaxy A17 en Soriana

El precio original de este Samsung Galaxy A17 en las tiendas Soriana es de 3 mil 990 pesos, por lo cual con el descuento antes mencionado, el costo final del celular queda en tan solo 3 mil 490 pesos.

Más allá del importante descuento que le colocó al celular, la tienda de autoservicio antes mencionada habilitó la opción de pagarlo a hasta a 18 meses sin intereses con pagos mensuales de tan solo 193.89 pesos.

Características generales del Samsung Galaxy A17

El Samsung Galaxy A17 destaca en el mercado nacional gracias a que cuenta con pantalla Super AMOLED de 6.7 pulgadas y con resolución FHD+, así como una tasa de refresco (tiempo en el que se actualiza la imagen) de 90HZ.

Por otro lado, se señala que el celular está equipado con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, además de que cuenta con el procesador Octa-Core y una batería de 5000 mAh para brindar una autonomía para más de 24 horas.

Cámara Principal 50mp + 5mp + 2mp

Cámara Secundaria 13 mp

Batería 5000 mAh

Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, USB-C, NFC

¿Cómo comprar el Samsung con descuento en Soriana?

Para poder comprar este celular Samsung con descuento en Soriana, lo único que tienes que hacer es ingresar al siguiente enlace oficial de la tienda de autoservicio, agregar el artículo al carrito de compras y realizar el pago correspondiente.

Es importante mencionar que tu nuevo Galaxy A17 puede ser envíado por paquetería o bien, solicitar pasar a recogerlo en las tiendas correspondientes más cercanas a tu hogar este 2026.

