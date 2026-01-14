Elektra rebaja el iPhone 14 Plus un 40%: Un teléfono de alta gama a un precio increíble

Una promoción vigente en tiendas físicas y digitales capta la atención de los consumidores mexicanos que buscan actualizar su teléfono celular. Elektra ajusta el precio del iPhone 14 con un descuento que supera el 40%, lo acerca a más usuarios y mantiene disponibilidad limitada en uno de los modelos más buscados.

iPhone 14 Plus en oferta en las tiendas Elektra y online

La cadena aplica una rebaja directa al iPhone 14 Plus con 512 GB de almacenamiento y pantalla Retina de 6.7 pulgadas. El costo baja de 24,999 a 13,999 pesos mexicanos, lo que representa un ahorro inmediato para quienes buscan un equipo de gama alta.

Este ajuste coloca al dispositivo como una opción atractiva dentro del mercado nacional. Elektra concentra la promoción en inventario específico, por lo que la compra depende de existencias y de la rapidez del consumidor para aprovechar el descuento vigente.

Además del precio reducido, el teléfono de Apple mantiene un diseño resistente en color blanco estelar y un sistema iOS optimizado. El rendimiento estable permite cubrir tareas laborales, entretenimiento y uso intensivo sin afectar la experiencia diaria.

Características clave del iPhone 14 Plus

El modelo disponible integra especificaciones pensadas para usuarios exigentes. Estas son las principales características del iPhone 14 Plus que Elektra ofrece con descuento:

Pantalla Retina de 6.7 pulgadas

Almacenamiento interno de 512 GB

Cámara frontal y trasera de 12 megapíxeles

Procesador A15 Bionic

Batería de 4,500 mAh

Sistema operativo iOS

Conectividad a redes 5G

La batería ofrece autonomía durante toda la jornada sin interrupciones relevantes. Elektra facilita la adquisición mediante crédito institucional y envío a domicilio, una alternativa práctica para estrenar un smartphone de alta gama sin trámites extensos ni tiempos de espera prolongados.