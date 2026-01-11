Para la temporada de frío, Elektra remata Calentador Eléctrico de 22 cm Turbo Heater 2

Tener un calentador eléctrico en casa puede marcar una gran diferencia durante la época de frío. Durante los meses de enero y febrero se esperan bajas temperaturas y estos dispositivos ayudan a mantener ambientes cálidos y confortables de manera rápida y eficiente, sin necesidad de instalaciones complicadas o combustibles.

Con la llegada del invierno, muchas tiendas y comercios ajustan sus precios en productos de clima. Es por eso que Elektra ha lanzado promociones en varios modelos de calentadores eléctricos para que más personas puedan aprovecharlos antes de que el frío se intensifique. Entre estas ofertas destaca un modelo compacto, ideal para espacios reducidos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Precio del Calentador Eléctrico Turbo Heater 2

El calentador eléctrico cerámico PTC de torre compacto Turbo Heater 2 está disponible en Elektra a un precio de $649 pesos, una oferta atractiva considerando su versatilidad y potencia, además de que en otras temporadas lo ofrecen a $1081 pesos.

Si quieres aprovechar este precio, te recomendamos hacer la compra en línea en este link oficial de Elektra, además de que también puedes encontrar la opción de pagar en cómodas semanalidades.

Características del Calentador Eléctrico Turbo Heater 2

El Turbo Heater 2 es un calentador eléctrico cerámico PTC compacto de apenas 22 cm de alto, ideal para colocarse en cualquier rincón de la casa sin ocupar mucho espacio. Cuenta con dos modos de calentamiento, generalmente de 750 W y 1500 W, lo que permite ajustar la potencia según la necesidad de calor en la habitación

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.