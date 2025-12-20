Rematan audífonos inalámbricos Apple AirPods 4 con cancelación activa de ruido y chip H2

Walmart México anunció una atractiva rebaja en los Apple AirPods 4, una de las versiones más recientes de los audífonos inalámbricos de la marca. Sin duda alguna es una oferta navideña imperdible.

Son una excelente actualización para usuarios de iPhone que buscan comodidad, resistencia y características de audio avanzadas. En adn Noticias te presentamos los detalles.

AirPods 4 características

Los AirPods 4 son la cuarta generación de los auriculares inalámbricos básicos de Apple, lanzados en 2024, que ofrecen un diseño rediseñado más cómodo y seguro, un sensor de fuerza para controles, resistencia IP54 (polvo, agua, sudor), y dos versiones: una estándar con chip H2 para funciones mejoradas y una con Cancelación Activa de Ruido (ANC), Audio Adaptativo y funda con altavoz para Encontrar, con Audio Espacial y compatibilidad total con el ecosistema Apple, siendo una evolución sólida sobre los AirPods 3.

Características clave:



Diseño y Comodidad: Ajuste natural y seguro, con un contorno refinado que se adapta mejor a más personas.

Controles: Sensor de fuerza en el tallo para controlar reproducción, llamadas y activar Siri.

Resistencia: Clasificación IP54, resistentes a polvo, agua y sudor, aptos para gimnasio y lluvia.

Chip H2: Mejora la conectividad, calidad de llamadas y funciones de audio.

Batería: Hasta 5 horas de audio, 30 horas con el estuche.

Estuche: Carga USB-C, inalámbrica y con altavoz para la app Encontrar.

AirPods 4 precio

Ahora pueden adquirirse por 3 mil 719 pesos, cuando su precio regular era de 4 mil 375 pesos, lo que representa un ahorro de 656 pesos.

Como parte de las facilidades de pago, Walmart ofrece la opción de hasta 12 mensualidades fijas de 464.57 pesos, lo que permite a los consumidores acceder al producto sin realizar un desembolso inicial elevado. Cuentan con garantía de 3 meses por Nocnoc para mayor confianza.

Apple AirPods 4 .

