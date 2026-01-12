iPhone 16 Pro Max de 256 GB y chip A18 tiene descuento de 4 mil pesos por la Gran Barata de Liverpool

Continúa la Gran Barata de Liverpool y la cadena departamental lanzó una de sus ofertas más atractivas en tecnología: el iPhone 16 Pro Max reacondicionado con un descuento significativo, ideal para quienes buscan un celular de gama alta a un precio más accesible.

El equipo está disponible por 20 mil 899 pesos , lo que representa un ahorro de más de 4 mil pesos respecto a su precio original de 24 mil 999 pesos.

La promoción incluye seis meses sin intereses con tarjetas Liverpool y tres meses sin intereses con tarjetas Visa y MasterCard participantes, además de la opción de pago único, lo que facilita la compra según el presupuesto del consumidor.

¿Qué incluye la oferta del iPhone 16 Pro Max?

iPhone 16 Pro Max de 6.9 pulgadas, con pantalla Super Retina XDR, una de las más avanzadas del mercado por su nivel de brillo, contraste y fidelidad de color.

Al tratarse de un equipo reacondicionado, Liverpool garantiza su correcto funcionamiento y desempeño, convirtiéndolo en una alternativa confiable frente a un equipo nuevo.

Características del iPhone 16 Pro Max

Uno de los principales atractivos del iPhone 16 Pro Max es su diseño de titanio de grado aeroespacial, que combina ligereza con alta resistencia. Este modelo está disponible en cuatro acabados: titanio natural, titanio blanco, titanio del desierto y titanio negro.

En el interior, el dispositivo está impulsado por el chip A18 Pro, diseñado para ofrecer un rendimiento sobresaliente en multitarea, videojuegos, edición de video y aplicaciones de alto consumo. Esto lo convierte en una opción ideal tanto para usuarios exigentes como para creadores de contenido.

Cámara profesional y almacenamiento de 256 GB

Este celular cuenta con un sistema de cámara triple profesional, con un sensor principal de ultra alta resolución y un teleobjetivo mejorado, capaz de capturar fotografías con gran nivel de detalle y grabar video con calidad cinematográfica.

Estas características lo colocan como uno de los smartphones más completos del ecosistema Apple .

La versión en oferta incluye 256 GB de almacenamiento, suficiente para guardar fotos, videos en alta resolución, aplicaciones y documentos sin preocuparse por el espacio.

¿Vale la pena aprovechar la promoción?

Por su precio rebajado, características premium y facilidades de pago, esta oferta del iPhone 16 Pro Max reacondicionado en Liverpool representa una oportunidad destacada para quienes buscan actualizar su smartphone sin pagar el costo total de un equipo nuevo, manteniendo el nivel de tecnología más avanzado de Apple.

