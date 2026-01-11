Liverpool rebaja más de mil 300 pesos a la máquina de helados Ninja con tecnología “CreamiFit"; da meses sin intereses

El regreso a clases marca el fin de las vacaciones y el inicio de una rutina más estricta para niñas, niños y adultos. Entre tareas, tráfico y horarios ajustados, los pequeños momentos de recompensa se vuelven clave para cerrar bien el día.

Preparar un postre en casa después de la escuela puede ser ese incentivo esperado, y para ello existen opciones que combinan practicidad y sabor, como la máquina de helados programable Ninja ; qué mejor si tiene un descuento de más de mil pesos en Liverpool.

Un descuento que endulza la compra

Este electrodoméstico se encuentra en tiendas Liverpool actualmente con precio rebajado, pasando de 10 mil 800 pesos a nueve mil 499 pesos , lo que representa un ahorro directo de mil 301 pesos.

El descuento la vuelve una opción atractiva para quienes buscan invertir en un aparato funcional sin desajustar el presupuesto del regreso a clases, una de las temporadas más pesadas para el gasto familiar.

Además, se ofrece con facilidades de pago: hasta tres y seis meses sin intereses, con mensualidades desde mil 583.17 pesos, así como pagos con tarjetas de crédito, efectivo en tiendas de conveniencia y farmacias, PayPal y transferencias SPEI.

Helados personalizados para toda la familia

La máquina Ninja destaca por sus 12 programas automáticos de un solo toque, que permiten preparar desde helado tradicional hasta yogur helado, natillas congeladas y licuados de frutas. También incluye opciones de servicio suave tipo soft serve, ideales para servir conos al llegar a casa después de la escuela.

Uno de sus puntos fuertes es la personalización. Permite controlar ingredientes para crear postres bajos en azúcar, sin lácteos, veganos, bajos en calorías o altos en proteína, algo especialmente valorado por familias que buscan opciones más equilibradas durante la semana escolar.

Postres rápidos para la rutina diaria

Con el programa CreamiFit , la máquina está diseñada para procesar recetas ligeras sin sacrificar textura ni sabor. A esto se suma la posibilidad de añadir mezclas como chocolate, frutas, nueces o dulces, logrando combinaciones distintas cada día sin repetir el mismo postre.

Más que un electrodoméstico, un ritual de tarde

Pensada también para la convivencia, su mango automático de servicio suave cuenta con tres velocidades, lo que facilita que niñas y niños participen en la preparación. La limpieza es sencilla, ya que sus piezas son libres de BPA y aptas para lavavajillas.

En plena temporada de regreso a clases , esta máquina no solo promete helados, sino un momento familiar para cerrar el día con algo rico, aprovechando además un descuento que hace más accesible llevar la heladería a casa.

