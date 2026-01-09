Calendario de la UNAM 2026; regreso a clases y fechas clave para universitarios

El calendario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026 ya fue publicado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y marca las fechas oficiales del ciclo escolar para licenciaturas, preparatorias y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). El documento organiza el año académico bajo dos esquemas:



Plan semestral

Plan anual

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El objetivo es que estudiantes, docentes y familias puedan planear con anticipación clases, evaluaciones y vacaciones, evitando confusiones y rezagos administrativos.

Plan Semestral: Así se divide el año académico

Este modelo aplica para la mayoría de las facultades y escuelas superiores.



Inicio de clases: 11 de agosto de 2025

Fin del semestre 2026-1: 28 de noviembre de 2025

Periodo intersemestral: diciembre y enero

Inicio del semestre 2026-2: 3 de febrero de 2026

Fin de clases: 29 de mayo de 2026

Este esquema permite una evaluación por bloques y facilita ajustes académicos semestrales.

Plan Anual: El esquema para Prepa y CCH

Aplica principalmente para la Escuela Nacional Preparatoria (EPN) y los Colegios de Ciencias y Humanidades.



Inicio de cursos: 11 de agosto de 2025

11 de agosto de 2025 Fin del ciclo escolar: 8 de mayo de 2026

Este plan concentra materias durante todo el año y concluye tres semanas antes que el semestral.

Días inhábiles y puentes oficiales

Ambos planes comparten descansos obligatorios:



15 y 16 de septiembre

1, 2 y 17 de noviembre

12 y 25 de diciembre

1 de enero

2 de febrero

16 de marzo

1, 10 y 15 de mayo

Estos días ayudan a regular la carga académica y el descanso estudiantil.

¿Por qué es importante este calendario?

Permite planear inscripciones, viajes, empleo temporal y periodos de estudio.

Además, garantiza orden institucional y equidad en la aplicación de evaluaciones y trámites.

Diferencia clave entre ambos planes

El plan semestral termina el 29 de mayo

El plan anual termina el 8 de mayo

Esto impacta directamente en la planeación de vacaciones y reinscripciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.