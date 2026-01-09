Calendario de la UNAM 2026; regreso a clases y fechas clave para universitarios
Consulta el calendario de la UNAM 2026 y planea tu semestre, vacaciones y puentes oficiales en todos los sistemas académicos: Licenciatura, prepa y CCH.
El
calendario
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026 ya fue publicado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y marca las fechas oficiales del ciclo escolar para licenciaturas, preparatorias y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). El documento organiza el año académico bajo dos esquemas:
- Plan semestral
- Plan anual
El objetivo es que estudiantes, docentes y familias puedan planear con anticipación clases, evaluaciones y vacaciones, evitando confusiones y rezagos administrativos.
Plan Semestral: Así se divide el año académico
Este modelo
aplica para la mayoría de las facultades y escuelas superiores.
- Inicio de clases: 11 de agosto de 2025
- Fin del semestre 2026-1: 28 de noviembre de 2025
- Periodo intersemestral: diciembre y enero
- Inicio del semestre 2026-2: 3 de febrero de 2026
- Fin de clases: 29 de mayo de 2026
Este esquema permite una evaluación por bloques y facilita ajustes académicos semestrales.
Plan Anual: El esquema para Prepa y CCH
Aplica principalmente
para la Escuela Nacional Preparatoria (EPN) y los Colegios de Ciencias y Humanidades.
- Inicio de cursos: 11 de agosto de 2025
- Fin del ciclo escolar: 8 de mayo de 2026
Este plan concentra materias durante todo el año y concluye tres semanas antes que el semestral.
Días inhábiles y puentes oficiales
Ambos planes comparten descansos obligatorios:
- 15 y 16 de septiembre
- 1, 2 y 17 de noviembre
- 12 y 25 de diciembre
- 1 de enero
- 2 de febrero
- 16 de marzo
- 1, 10 y 15 de mayo
Estos días ayudan a regular la carga académica y el descanso estudiantil.
¿Por qué es importante este calendario?
Permite planear inscripciones, viajes, empleo temporal y periodos de estudio.
Además, garantiza orden institucional y equidad en la aplicación de evaluaciones y trámites.
Diferencia clave entre ambos planes
- El plan semestral termina el 29 de mayo
- El plan anual termina el 8 de mayo
Esto impacta directamente en la planeación de vacaciones y reinscripciones.
