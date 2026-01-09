inklusion.png Sitio accesible
Calendario de la UNAM 2026; regreso a clases y fechas clave para universitarios

Consulta el calendario de la UNAM 2026 y planea tu semestre, vacaciones y puentes oficiales en todos los sistemas académicos: Licenciatura, prepa y CCH.

calendario de la UNAM 2026
Si eres parte de la comunidad universitaria, conocer la hoja de ruta del próximo ciclo es vital para tu planeación académica.|SUAyED | UNAM
Notas,
México

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

El calendario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 2026 ya fue publicado por la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) y marca las fechas oficiales del ciclo escolar para licenciaturas, preparatorias y Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). El documento organiza el año académico bajo dos esquemas:

  • Plan semestral
  • Plan anual

El objetivo es que estudiantes, docentes y familias puedan planear con anticipación clases, evaluaciones y vacaciones, evitando confusiones y rezagos administrativos.

Plan Semestral: Así se divide el año académico

Este modelo aplica para la mayoría de las facultades y escuelas superiores.

  • Inicio de clases: 11 de agosto de 2025
  • Fin del semestre 2026-1: 28 de noviembre de 2025
  • Periodo intersemestral: diciembre y enero
  • Inicio del semestre 2026-2: 3 de febrero de 2026
  • Fin de clases: 29 de mayo de 2026

Este esquema permite una evaluación por bloques y facilita ajustes académicos semestrales.

Plan Anual: El esquema para Prepa y CCH

Aplica principalmente para la Escuela Nacional Preparatoria (EPN) y los Colegios de Ciencias y Humanidades.

  • Inicio de cursos: 11 de agosto de 2025
  • Fin del ciclo escolar: 8 de mayo de 2026

Este plan concentra materias durante todo el año y concluye tres semanas antes que el semestral.

Días inhábiles y puentes oficiales

Ambos planes comparten descansos obligatorios:

  • 15 y 16 de septiembre
  • 1, 2 y 17 de noviembre
  • 12 y 25 de diciembre
  • 1 de enero
  • 2 de febrero
  • 16 de marzo
  • 1, 10 y 15 de mayo

Estos días ayudan a regular la carga académica y el descanso estudiantil.

¿Por qué es importante este calendario?

Permite planear inscripciones, viajes, empleo temporal y periodos de estudio.

Además, garantiza orden institucional y equidad en la aplicación de evaluaciones y trámites.

Diferencia clave entre ambos planes

  • El plan semestral termina el 29 de mayo
  • El plan anual termina el 8 de mayo

Esto impacta directamente en la planeación de vacaciones y reinscripciones.

