Liverpool remata pantalla LG smart TV LED de 43 pulgadas 4K/UHD

Liverpool remata su pantalla Smart TV LG LED de 43 pulgadas en resolución 4K/UHD, modelo 43LR6700PSA con webOS, ideal para elevar tu experiencia de entretenimiento en casa.

Precio de la pantalla LG de 43 pulgadas

El precio original del equipo, que era de 9,219 pesos, bajó a 6,589 pesos, lo que representa un ahorro considerable para los consumidores. Además, la tienda departamental ofrece la posibilidad de adquirirla hasta en 6 meses sin intereses, con pagos aproximados de 1,098.17 pesos mensuales, facilitando su compra.

Características de la pantalla LG de 43 pulgadas

Este modelo cuenta con tecnología 4K/UHD, que brinda imágenes más nítidas y detalladas, así como el sistema webOS, que permite acceder de manera sencilla a plataformas de streaming y aplicaciones.

¡Disfruta una experiencia visual inteligente, fluida y llena de detalles con la Pantalla LG 43LR6700PSA de 43! Diseñada para transformar tu forma de ver contenido, esta Smart TV 4K combina calidad de imagen superior con funciones avanzadas que te conectan con tu entretenimiento y tu hogar.

Vive cada escena con colores más vivos, contraste mejorado y una claridad que sorprende. Gracias a su potente procesador Alpha 5 AI Gen6 y su compatibilidad con HDR10 Pro, todo lo que ves cobra vida, mientras que su Home Hub y panel gamer te ofrecen control total en pantalla.



Resolución 4K UHD: Imágenes ultra definidas con mayor realismo y profundidad.

Procesador Alpha 5 AI Gen6: Optimización inteligente de imagen y sonido en tiempo real.

HDR10 Pro: Colores más intensos y mejor contraste para una experiencia cinematográfica.

Home Hub: Controla dispositivos inteligentes directamente desde tu TV.

Esta promoción es perfecta para quienes buscan tecnología de vanguardia a un costo accesible, con características como conectividad inteligente y calidad de imagen superior. La oferta está disponible en el sitio web de Liverpool .

