Regreso a clases de alumnos la SEP después de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo

Atención madres y padres de familia, oficialmente este próximo lunes 5 de enero será el último día de vacaciones invernales para todos los alumnos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), por lo cual el martes 6 de enero de este 2026 y en el marco de la llegada de los Reyes Magos al país, se marcará el regreso a clases.

Serán los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, los que tendrán que volverse a presentar en las instalaciones educativas del país para continuar con el ciclo escolar 2025-2026, periodo que marcará el cierre del año estudiantil.

¿Cuándo es el próximo periodo de vacaciones en México?

Si te deprime el fin de las vacaciones de invierno te tenemos muy buenas noticias, pues el próximo periodo de vacaciones largas se podrán disfrutar del próximo lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril de este año, esto por motivos de la Semana Santa.

Periodos sin clases que habrán en México en 2026

Es importante mencionar que este 2026 será el año con el mayor número de días feriados en México, pues contando desde el 1 de enero y hasta el próximo 25 de diciembre de este mismo año, serán un total de 16 días “libres” los que podrán disfrutar las y los estudiantes.

Los días sin clases a lo largo de este 2026 para las y los alumnos, son los siguientes:

Días feriados en 2026 en México:

2 de febrero

16 de marzo

1 de mayo

5 de mayo

15 de mayo

Viernes de consejo técnico en 2026:

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026 en México?

Vale la pena mencionar que el ciclo escolar 2025-2026 y el cual es el que se mantiene en curso, terminará de manera oficial hasta el 15 de julio en los niveles estudiantiles antes mencionados.

Será a partir de dicha fecha, que se abrirá el periodo de vacaciones de verano con miras al inicio de un nuevo ciclo escolar.

