Rematan pantalla Samsung de 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV OLED con tecnología antirreflejo y colores vibrantes

Walmart México inició el 2026 anunciando una importante rebaja en la pantalla Samsung Smart TV OLED de 55 pulgadas 4K Ultra HD, modelo QN55S90DAFXZX, uno de los equipos más destacados de la marca surcoreana por su calidad de imagen y tecnología avanzada.

Esta joya tecnológica ofrece una experiencia visual premium con panel OLED, resolución 4K Ultra HD y funciones Smart TV, ideal para cinéfilos que buscan negros profundos y contraste superior, así como para gamers por sus altas tasas de refresco y tecnologías de baja latencia. Te presentamos todos los detalles para que aproveches el descuento y la compres.

Características de la pantalla Samsung de 55 pulgadas

Tecnología OLED: Píxeles que se iluminan individualmente para negros absolutos y contraste infinito, con colores precisos y amplios ángulos de visión.

Resolución 4K Ultra HD: Imágenes nítidas y detalladas (3840 x 2160).

Procesador NQ4 AI Gen3 (o similar): Potencia la imagen y el sonido mediante Inteligencia Artificial, escalando contenido a casi 4K y optimizando escenas.

Brillo y Color: OLED HDR Pro para un contraste enriquecido y colores intensos, potenciado por IA.

Anti-Reflejos: Tecnología Glare Free para una visualización clara sin distracciones por reflejos.

Gaming Avanzado:



Motion Xcelerator 165 Hz/Pro: Movimiento ultrasuave para juegos.

HDMI 2.1: Soporte para 4K@120Hz (o más).

VRR (Variable Refresh Rate) y ALLM (Auto Low Latency Mode): Elimina el tearing y reduce la latencia.

FreeSync Premium Pro y G-Sync: Compatibilidad mejorada con PC y consolas.

Sonido: Compatible con Dolby Atmos y sistemas de audio envolvente, con funciones como AVA (Active Voice Amplifier).

Smart TV: Sistema operativo Tizen con acceso a apps, y funciones como Ambient Mode+ para integrarse al entorno.

Conectividad: Múltiples puertos HDMI 2.1, USB, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth.

Precio de la pantalla Samsung de 55 pulgadas

La TV Samsung de 55 pulgadas 4K Ultra HD Smart TV OLED (modelo QN55S90DAFXZX) está ahora en remate por solo $14,990, un descuento de $4,209 respecto a su precio original de $19,199.

Además, Walmart facilita la compra con hasta 15 meses sin intereses a plazos de $999.33 mensuales, y una política de devolución gratuita hasta 30 días después de recibido.

La oferta ya está disponible en línea. Corre por la tuya antes de que se agote: https://www.walmart.com.mx/ip/tv-samsung-55-pulgadas-4k-ultra-hd-smart-tv-oled-qn55s90dafxzx/00750940183573?athbdg=L1300

