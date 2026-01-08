La tecnología orillará a los humanos a dejar de hacer cosas como conducir o tomar decisiones entre otras

En los cines pudimos ver sucesos increíbles que llegarían con el paso de tiempo, tenis que se atarían las agujetas solas o autos autónomos que no tendrían la necesidad de ser conducidos por humanos; todo eso ya es una realidad y cada vez son más las actividades que han quedado bajo la responsabilidad de la tecnología o robots.

Actualmente la tecnología no solo le ha quitado a los humanos responsabilidades en sus actividades, también ha tomado el rol de decidir a través de la inteligencia artificial, por ejemplo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Actividades que realizan las máquinas por los humanos

De acuerdo con Centeia, un equipo que trabaja con diversas marcas la inteligencia artificial , es importante tanto para los mercados como para el desarrollo de nuevos servicios conocer las actividades que en un lapso de tiempo corto dejarán de realizar los humanos.

El sitio que ofrece una módulos para aprender de IA realizó un listado que para nada suena descabellado de las actividades y comportamientos que cambiarán hasta las rutinas de mujeres y hombres.

Entre las actividades destaca que las personas dejarán de memorizar, ya que el conocimiento estará disponible al instante. También dejarán de lado la planeación.

¡Viernes de tecnología! 🤖🕶️ José Antonio Pontón (@japonton) nos tiene las mejores novedades en lentes inteligentes



Todos los detalles con @juanpadeleo en #LasNoticiasContigo 👥 | https://t.co/MSrQwruYky pic.twitter.com/a9Cxmfm47A — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 19, 2025

Algunas actividades ya no se realizan por los humanos

Ya ocurre, pero en algún momento los humanos dejará de conducir automóviles con la finalidad de que se reduzcan al mínimo los accidentes del tránsito; otro aspecto que ya es una realidad pero se acentuará, será que las máquinas llevarán a cabo todas las labores del hogar y lo harán de forma silenciosa y discreta.

Centeia afirma que en poco tiempo los humanos también dejarán de tomar decisiones rutinarias sobre el trabajo o la salud con la finalidad de llevar su vida a mejores direcciones; a eso se suma que las personas dejarán de gestionar las finanzas de forma manual con objetivos económicos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.