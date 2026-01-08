Operadores telefónicos, historiadores y otras profesiones en riesgo por la Inteligencia Artificial en 2026

La Inteligencia Artificial (IA) dejó de ser un concepto futurista y ya impacta de manera directa en el mercado laboral, teniendo en peligro a profesiones como operadores o historiadores.

De acuerdo con un estudio reciente de Microsoft , la automatización está transformando la forma en que se realizan múltiples trabajos y anticipa cambios profundos para varias profesiones en la próxima década.

Artistas buscan protegerse de la Inteligencia Artificial

Tareas repetitivas y automatizables, la clave tras el poder del IA

El análisis de Microsoft no se basa en predicciones abstractas, sino en el uso real de sistemas de IA dentro de entornos laborales. La investigación descompuso cada ocupación en tareas específicas y calculó qué porcentaje puede ser asumido por algoritmos.

La conclusión es clara: mientras más rutinarias y repetitivas sean las funciones, mayor es el riesgo de sustitución.

Cuando la IA puede realizar alrededor de 30% de las tareas de un puesto, el impacto suele traducirse en mayor productividad; sin embargo, si la mayoría de las actividades se concentran en comunicación básica, procesamiento de información o respuestas estandarizadas, el peligro de reemplazo aumenta de forma considerable.

Las profesiones más expuestas en 2026

Intérpretes y traductores , debido al rápido avance de los sistemas de traducción automática y comprensión de lenguaje natural , que ya resuelven gran parte de las tareas básicas de mediación lingüística.

, debido al rápido avance de los sistemas de traducción automática y , que ya resuelven gran parte de las tareas básicas de mediación lingüística. Historiadores almacenar, clasificar y procesar enormes volúmenes de información histórica , automatizando una parte significativa del trabajo documental.

, automatizando una parte significativa del trabajo documental. Asistentes de vuelo , en particular en funciones de comunicación, anuncios y procesos rutinarios , aunque la atención a emergencias sigue dependiendo del factor humano.

, en particular en , aunque la atención a emergencias sigue dependiendo del factor humano. Representantes comerciales , afectados por herramientas capaces de generar mensajes, respuestas y seguimientos automáticos , lo que reduce la intervención humana en etapas iniciales de venta.

, afectados por herramientas capaces de , lo que reduce la intervención humana en etapas iniciales de venta. Autores y escritores , sobre todo quienes producen textos informativos simples o de alto volumen , donde la IA ya funciona como generadora de borradores y estructuras básicas.

, sobre todo quienes , donde la IA ya funciona como generadora de borradores y estructuras básicas. Programadores CNC aún se requiere supervisión técnica especializada .

. Representantes de servicio al cliente , uno de los sectores más impactados, ya que los chatbots y agentes virtuales gestionan consultas, quejas y solicitudes frecuentes .

, uno de los sectores más impactados, ya que los chatbots y agentes virtuales . Operadores telefónicos , cuyas funciones de atención y filtrado de llamadas son cada vez más asumidas por sistemas inteligentes.

, cuyas funciones de atención y filtrado de llamadas son cada vez más asumidas por sistemas inteligentes. Empleados de agencias de viajes y taquilleros , cuyas labores administrativas, de reservación y venta pueden ejecutarse mediante plataformas automatizadas.

, cuyas labores administrativas, de reservación y venta pueden ejecutarse mediante plataformas automatizadas. Locutores y DJs de radio, especialmente en emisoras con programación musical automatizada y uso de voces sintéticas.

Lo que la IA aún no puede reemplazar

El mismo estudio subraya que no todos los empleos están condenados. Las profesiones que requieren criterio humano, creatividad, empatía o habilidades manuales específicas muestran una resistencia natural a la automatización.

Oficios de la construcción, trabajos técnicos especializados y áreas de la salud como la enfermería o la odontología mantienen una alta demanda.

Adaptarse o quedarse atrás

Referentes tecnológicos como Sam Altman, Bill Gates y Jensen Huang coinciden en que la automatización no eliminará el trabajo de un día para otro, pero sí obligará a una reconversión constante.

La capacitación continua y el desarrollo de habilidades complementarias serán clave para enfrentar un mercado laboral redefinido por la inteligencia artificial.

