Pasos a seguir en caso de atropellar a una persona en un accidente vial según una abogada

Atropellar a una persona es uno de los accidentes viales más trágicos que puedan ocurrir, desafortunadamente, ningún automovilista está exento de sufrir un percance de este tipo.

Tras la tragedia ocurrida, en la madrugada del 4 de enero, en la alcaldía Iztapalapa, donde una mujer embistió y arrastró con su auto a un motociclista, una abogada experta explicó cuáles son los pasos a seguir en caso de atropellar a una persona. Así debes actuar correctamente.

¿Qué delito es atropellar a alguien?

Si atropellas a una persona estás cometiendo un delito culposo, según el artículo 76 del Código Penal de la Ciudad de México (CDMX), ya que por falta de cuidado o negligencia cometes un delito.

Sin embargo, cuando lesionas a una persona en un accidente vial , tienes la obligación de auxiliarlo, pues según la abogada, si no lo haces cometes el delito de omisión de auxilio. Por eso, debes de detenerte, llamar al 911 y seguir los pasos que te explicamos más abajo.

@marcetorres1 ¿Chocaste o atropellaste a alguien? Lo peor que puedes hacer es huir. En un accidente vial, lo mínimo legal y humano es: 1. Detente (no te vayas) y activa intermitentes. 2. Auxilia: llama al 911, pide ambulancia y sigue indicaciones. 3. Llama a tu seguro y espera al ajustador/autoridad. 4. Documenta (fotos/video) y ubica testigos. ¿Por qué es clave? Porque muchos hechos viales son culposos (imprudencia, negligencia o falta de cuidado) y no se tratan igual que un delito doloso: suelen tener consecuencias penales menores y se enfocan en la reparación del daño. Pero si te vas, no pides ayuda o te vuelves indiferente al resultado, puedes incurrir en omisión de auxilio y, según el caso, tu omisión puede agravar la responsabilidad: cuando tú generas el riesgo, puedes quedar en una posición de garante del bien jurídico (vida/integridad) y la omisión puede abrir la puerta a imputaciones por comisión por omisión (incluyendo lesiones u homicidio, dependiendo de las circunstancias y la intención). Guárdalo, compártelo y comenta: ¿ya sabías que “huir” cambia por completo el panorama legal? ♬ sonido original - MarceTorres/TeExplicoLegalment

Toma en cuenta que, en caso de no hacerlo estarás cometiendo un delito doloso. En el caso del motociclista que fue embestido en Iztapalapa, la conductora no solo no se detuvo, sino que siguió conduciendo a pesar de que otros automovilistas le avisaron que estaba arrastrando al motociclista. Además, tras asesinarlo se dio a la fuga. De esta manera, la conductora convirtió un delito culposo en homicidio doloso.

¿Qué procede si atropello a una persona?

Por medio de su cuenta de TikTok, la abogada y Dra. en administración, Marcela Torres, explicó cuáles son los pasos que un conductor debe seguir en caso de atropellar a una persona.

Detente: no te vayas, pon intermitentes y triángulo.

Llama al 911 , a tu seguro y pide ajustador (registro de hora).

, a tu seguro y pide ajustador (registro de hora). Documenta: fotos/video de posición, placas, señales, daños, hora.

Testigos: nombre y teléfono

Intercambia datos: licencia, circulación, póliza, contacto.

No discutas la culpabilidad; limita a hechos.

No huyas ni arregles por fuera si hay lesionados.

No muevas el vehículo si hay lesionados o te piden esperar.

No obstruyas ni te pongas violento ; deja documentar.

Toma en cuenta que en muchos accidentes viales, si actúas correctamente y hay aseguramiento no suele haber tanta problemática. Considera que lo que agrava la situación es la acción de huir o de no auxiliar a la víctima.

