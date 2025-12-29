VIDEO: Carambola entre tráiler y autos en autopista de Jalisco deja un muerto y heridos

Un accidente vial se registró la mañana del 29 de diciembre de 2025 en la autopista Aguascalientes–León, a la altura del tramo conocido como El Desperdicio, cerca de Encarnación de Díaz, Jalisco. El choque involucró dos vehículos particulares y un tráiler con doble remolque.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El saldo preliminar fue de una persona fallecida, tres adultos lesionados en condición regular y un menor de edad en estado grave. Protección Civil de Jalisco coordinó el rescate, atención médica y control del tránsito.

Esta mañana, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil de Encarnación de Díaz, se atendió un accidente vehicular registrado sobre la Autopista Aguascalientes–León, a la altura del paraje conocido como “El Desperdicio”.



El percance involucró dos vehículos… pic.twitter.com/nXGsXogYPP — Protección Civil JAL (@PCJalisco) December 29, 2025

¿Qué ocurrió en el tramo El Desperdicio?

El impacto se produjo en un punto de alta circulación de transporte pesado. La fuerza del choque dejó personas atrapadas dentro de los vehículos.

Las autoridades aún investigan las causas, aunque no se descartan velocidad inadecuada y falta de distancia entre unidades.

Saldo de víctimas y atención médica

Una persona perdió la vida en el sitio. Cuatro más fueron trasladadas a hospitales regionales, incluido un menor en estado crítico.

La atención rápida permitió estabilizar a los lesionados y evitar un desenlace más grave.

Respuesta de Protección Civil y autoridades

Participaron brigadas estatales y municipales con ambulancias, grúas y equipo hidráulico.

La zona permaneció acordonada durante varias horas para permitir el rescate y el retiro de las unidades.

¿Qué hacer en caso de un accidente vial y a quién llamar?

Detente en un lugar seguro, enciende luces intermitentes y evita mover a heridos graves.

Llama al 911, a Protección Civil estatal o a la Guardia Nacional Carreteras para solicitar auxilio inmediato.

Llamado a la prevención en temporada alta

Diciembre registra mayor flujo vehicular por vacaciones y viajes familiares.

Manejar usando el celular aumenta 4 veces el riesgo de sufrir un accidente

Las autoridades piden reducir velocidad, evitar el celular y respetar señalamientos para disminuir riesgos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.