Si hoy domingo 10 de mayo visitarás a tu mamá, toma precauciones porque la circulación está cerrada en varias carreteras del país por bloqueos y accidentes, entre ellas la Cuernavaca- Acapulco, Guadalajara-Tepic y La Pera-Cuautla.

Carretera Haltuchen-Campeche

Guardia Nacional pide tomar precauciones por el cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 035+000 de la carretera Haltuchen-Campeche. Se desconoce si hay personas heridas.

#TomePrecauciones en #Campeche se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 035+000, de la carretera Haltuchen-Campeche. Atienda Indicación Vial. pic.twitter.com/rXfaxFAtlz — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 10, 2026

Autopista Champotón-Campeche

Luego de un accidente en la autopista Champotón-Campeche, a la altura del kilómetro 175, dirección, se restableció la circulación.

☑️ ACTUALIZACIÓN.

Autopista Champotón - Campeche, km 175, dirección Campeche. Se informa a las personas usuarias que continúa reducción de carriles. El personal se encuentra laborando en la atención del accidente.



Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución. Para más… — CAPUFE (@CAPUFE) May 10, 2026

Autopista Guadalajara-Tepic

Guardia Nacional alerta a los conductores de un accidente vial que dificulta el paso vehicular cerca del kilómetro 027+300 de la autopista Guadalajara-Tepic, en Jalisco.

#ViaLibre en #Jalisco tras #AccidenteVial cerca del km 027+300, de la autopista Guadalajara - Tepic. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) May 10, 2026

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Libramiento Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Cuernavaca, kilómetro 86, dirección a Acapulco, tras el atropellamiento de una persona, por lo que Capufe llama a manejar con precauciones.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Libramiento Cuernavaca, km 86, dirección Acapulco. Registra cierre a la circulación en carriles laterales por atención de accidente (persona atropellada). Circulación por carriles centrales. Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) May 10, 2026

Autopista La Pera-Cuautla

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 25 de la autopista La Pera-Cuautla, dirección Cuautla con reducción de carriles.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista La Pera - Cuautla, km 25, dirección Cuautla. Se restablece la circulación con reducción de carriles.



El personal continúa laborando en la atención del accidente (choque contra muro central e incendio de automóvil).



En la zona se… — CAPUFE (@CAPUFE) May 10, 2026