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Evita estas carreteras con bloqueos si visitarás a mamá hoy 10 de mayo
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Evita estas carreteras con bloqueos si visitarás a mamá hoy 10 de mayo

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Cuernavaca por un accidente; estos son los bloqueos que paralizan las vialidades hoy.

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2 minutos lectura
Escrito por: Adriana Pacheco

Si hoy domingo 10 de mayo visitarás a tu mamá, toma precauciones porque la circulación está cerrada en varias carreteras del país por bloqueos y accidentes, entre ellas la Cuernavaca- Acapulco, Guadalajara-Tepic y La Pera-Cuautla.

Carretera Haltuchen-Campeche

Guardia Nacional pide tomar precauciones por el cierre parcial de circulación tras un accidente vial cerca del kilómetro 035+000 de la carretera Haltuchen-Campeche. Se desconoce si hay personas heridas.

Autopista Champotón-Campeche

Luego de un accidente en la autopista Champotón-Campeche, a la altura del kilómetro 175, dirección, se restableció la circulación.

Autopista Guadalajara-Tepic

Guardia Nacional alerta a los conductores de un accidente vial que dificulta el paso vehicular cerca del kilómetro 027+300 de la autopista Guadalajara-Tepic, en Jalisco.

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Libramiento Cuernavaca-Acapulco

Se registra cierre parcial de circulación en el Libramiento Cuernavaca, kilómetro 86, dirección a Acapulco, tras el atropellamiento de una persona, por lo que Capufe llama a manejar con precauciones.

Autopista La Pera-Cuautla

Capufe alerta de cierre parcial de circulación en el kilómetro 25 de la autopista La Pera-Cuautla, dirección Cuautla con reducción de carriles.

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