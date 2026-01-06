Martes de Frescura de Walmart hoy 6 de enero: zanahoria, plátanos y frutas en oferta durante el Día de Reyes
¿Te toca hacer el súper? Walmart arranca el 2026 con rebajas especiales en productos de consumo diario; revisa la lista de precios y planea tus compras.
Este 6 de enero, en pleno Día de Reyes, Walmart arranca el primer Martes de Frescura de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes y productos básicos, una opción útil para quienes buscan ahorrar tras las compras decembrinas y preparar la despensa de la semana sin gastar de más.
La promoción está disponible desde las primeras horas del día en tiendas físicas de todo el país y también en la tienda en línea, con opciones de entrega a domicilio o recolección en sucursal.
Como ocurre cada semana, los precios pueden variar ligeramente por tienda, pero en general se mantienen como una referencia para planear las compras.
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Frutas y verduras en oferta hoy 6 de enero
Entre los productos más buscados del área de frescos destacan precios accesibles en frutas y verduras de consumo diario, ideales para comidas ligeras tras la
rosca
y los festejos:
- Jitomate saladet 25 pesos el kilo
- Limón sin semilla 39.90 pesos el kilo
- Limón agrio 34.90 pesos el kilo
- Papa blanca alfa 34.90 pesos el kilo
- Pepino verde 29.90 pesos el kilo
- Zanahoria 14.90 pesos el kilo
- Pera de Anjou 39.90 pesos el kilo
- Plátano Chiapas 19.90 pesos el kilo
- Sandía roja 21.90 pesos el kilo
- Champiñones 108 pesos el kilo
En algunas sucursales también se reportan precios como cilantro 7.90 pesos la pieza, naranja 14.50 pesos el kilo y manzana gala 39.90 pesos el kilo, útiles para completar la lista del súper.
Frutas que disminuyeron de precio durante septiembre
Carnes, pollo y pescado con precios especiales
Para quienes buscan proteína a buen precio, el
Martes de Frescura
incluye descuentos en carnicería y pescadería:
- Pechuga de pollo sin piel 162 pesos el kilo
- Milanesa de pechuga de pollo 175 pesos el kilo
- Molida de res 90/10 229 pesos el kilo
- Carne molida de res 234 pesos el kilo
- Pierna de cerdo 132 pesos el kilo
- Filete de tilapia 122 pesos el kilo
Ofertas en despensa para completar el súper
Además de frescos, Walmart
Walmart
mantiene rebajas en productos básicos:
- Huevo blanco San Juan 30 piezas 88 pesos
- Atún Dolores aleta amarilla 295 g 42 pesos
- Salchicha de pavo San Rafael 500 g 49 pesos
- Azúcar morena Zulka 2 kilos 42 pesos
- Jamón de pavo FUD Virginia 450 g 68 pesos
- Queso manchego NocheBuena 400 g 97 pesos
Este Martes de Frescura del 6 de enero se presenta como una alternativa práctica para equilibrar el presupuesto familiar tras el Día de Reyes y enfrentar la cuesta de enero con precios más bajos en productos esenciales.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.