Martes de Frescura de Walmart hoy 6 de enero: zanahoria, plátanos y frutas en oferta durante el Día de Reyes

Este 6 de enero, en pleno Día de Reyes, Walmart arranca el primer Martes de Frescura de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes y productos básicos, una opción útil para quienes buscan ahorrar tras las compras decembrinas y preparar la despensa de la semana sin gastar de más.

La promoción está disponible desde las primeras horas del día en tiendas físicas de todo el país y también en la tienda en línea, con opciones de entrega a domicilio o recolección en sucursal.

Como ocurre cada semana, los precios pueden variar ligeramente por tienda, pero en general se mantienen como una referencia para planear las compras.

Frutas y verduras en oferta hoy 6 de enero

Entre los productos más buscados del área de frescos destacan precios accesibles en frutas y verduras de consumo diario, ideales para comidas ligeras tras la rosca y los festejos:



Jitomate saladet 25 pesos el kilo

25 pesos el kilo Limón sin semilla 39.90 pesos el kilo

39.90 pesos el kilo Limón agrio 34.90 pesos el kilo

34.90 pesos el kilo Papa blanca alfa 34.90 pesos el kilo

34.90 pesos el kilo Pepino verde 29.90 pesos el kilo

29.90 pesos el kilo Zanahoria 14.90 pesos el kilo

14.90 pesos el kilo Pera de Anjou 39.90 pesos el kilo

39.90 pesos el kilo Plátano Chiapas 19.90 pesos el kilo

19.90 pesos el kilo Sandía roja 21.90 pesos el kilo

21.90 pesos el kilo Champiñones 108 pesos el kilo

En algunas sucursales también se reportan precios como cilantro 7.90 pesos la pieza, naranja 14.50 pesos el kilo y manzana gala 39.90 pesos el kilo, útiles para completar la lista del súper.

Carnes, pollo y pescado con precios especiales

Para quienes buscan proteína a buen precio, el Martes de Frescura incluye descuentos en carnicería y pescadería:



Pechuga de pollo sin piel 162 pesos el kilo

sin piel 162 pesos el kilo Milanesa de pechuga de pollo 175 pesos el kilo

175 pesos el kilo Molida de res 90/10 229 pesos el kilo

90/10 229 pesos el kilo Carne molida de res 234 pesos el kilo

234 pesos el kilo Pierna de cerdo 132 pesos el kilo

132 pesos el kilo Filete de tilapia 122 pesos el kilo

Ofertas en despensa para completar el súper

Además de frescos, Walmart Walmart mantiene rebajas en productos básicos:



Huevo blanco San Juan 30 piezas 88 pesos

30 piezas 88 pesos Atún Dolores aleta amarilla 295 g 42 pesos

295 g 42 pesos Salchicha de pavo San Rafael 500 g 49 pesos

500 g 49 pesos Azúcar morena Zulka 2 kilos 42 pesos

2 kilos 42 pesos Jamón de pavo FUD Virginia 450 g 68 pesos

450 g 68 pesos Queso manchego NocheBuena 400 g 97 pesos

Este Martes de Frescura del 6 de enero se presenta como una alternativa práctica para equilibrar el presupuesto familiar tras el Día de Reyes y enfrentar la cuesta de enero con precios más bajos en productos esenciales.

