Martes de Frescura de Walmart hoy 6 de enero: zanahoria, plátanos y frutas en oferta durante el Día de Reyes

¿Te toca hacer el súper? Walmart arranca el 2026 con rebajas especiales en productos de consumo diario; revisa la lista de precios y planea tus compras.

Escrito por:  Ximena Ochoa

Este 6 de enero, en pleno Día de Reyes, Walmart arranca el primer Martes de Frescura de 2026 con descuentos en frutas, verduras, carnes y productos básicos, una opción útil para quienes buscan ahorrar tras las compras decembrinas y preparar la despensa de la semana sin gastar de más.

La promoción está disponible desde las primeras horas del día en tiendas físicas de todo el país y también en la tienda en línea, con opciones de entrega a domicilio o recolección en sucursal.

Como ocurre cada semana, los precios pueden variar ligeramente por tienda, pero en general se mantienen como una referencia para planear las compras.

Frutas y verduras en oferta hoy 6 de enero

Entre los productos más buscados del área de frescos destacan precios accesibles en frutas y verduras de consumo diario, ideales para comidas ligeras tras la rosca y los festejos:

  • Jitomate saladet 25 pesos el kilo
  • Limón sin semilla 39.90 pesos el kilo
  • Limón agrio 34.90 pesos el kilo
  • Papa blanca alfa 34.90 pesos el kilo
  • Pepino verde 29.90 pesos el kilo
  • Zanahoria 14.90 pesos el kilo
  • Pera de Anjou 39.90 pesos el kilo
  • Plátano Chiapas 19.90 pesos el kilo
  • Sandía roja 21.90 pesos el kilo
  • Champiñones 108 pesos el kilo

En algunas sucursales también se reportan precios como cilantro 7.90 pesos la pieza, naranja 14.50 pesos el kilo y manzana gala 39.90 pesos el kilo, útiles para completar la lista del súper.

Carnes, pollo y pescado con precios especiales

Para quienes buscan proteína a buen precio, el Martes de Frescura incluye descuentos en carnicería y pescadería:

  • Pechuga de pollo sin piel 162 pesos el kilo
  • Milanesa de pechuga de pollo 175 pesos el kilo
  • Molida de res 90/10 229 pesos el kilo
  • Carne molida de res 234 pesos el kilo
  • Pierna de cerdo 132 pesos el kilo
  • Filete de tilapia 122 pesos el kilo

Ofertas en despensa para completar el súper

Además de frescos, Walmart Walmart mantiene rebajas en productos básicos:

  • Huevo blanco San Juan 30 piezas 88 pesos
  • Atún Dolores aleta amarilla 295 g 42 pesos
  • Salchicha de pavo San Rafael 500 g 49 pesos
  • Azúcar morena Zulka 2 kilos 42 pesos
  • Jamón de pavo FUD Virginia 450 g 68 pesos
  • Queso manchego NocheBuena 400 g 97 pesos

Este Martes de Frescura del 6 de enero se presenta como una alternativa práctica para equilibrar el presupuesto familiar tras el Día de Reyes y enfrentar la cuesta de enero con precios más bajos en productos esenciales.

