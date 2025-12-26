Liverpool remata el Motorola Edge 60: cámara de 50 MP, 256 GB, audífonos incluidos y disponible en cuatro colores

Liverpool lanzó una atractiva promoción en telefonía móvil al rebajar el precio del Motorola Edge 60 Fusion, un smartphone de gama media que destaca por su diseño y capacidad de almacenamiento.

Precio del Motorola Edge 60 fusion

El dispositivo, que cuenta con pantalla pOLED de 6.6 pulgadas y 256 GB de memoria interna, pasó de 9,000 pesos a solo 6,099 pesos, lo que representa un ahorro cercano a 3 mil pesos para los consumidores.

El Motorola Edge 60 Fusion está disponible en una variedad de colores negro, verde, rosa y café, ampliando las opciones para quienes buscan un equipo que combine tecnología y estilo.

La oferta destaca por la reducción de más de 2,900 pesos, lo que podría convertir al Edge 60 Fusion POLED en una opción atractiva para usuarios que buscan rendimiento y una experiencia de visualización amplia sin salir del presupuesto.

Características del Motorola Edge 60 fusion

El Motorola Edge 60 Fusion destaca por su pantalla pOLED de 6.7" Super HD (120Hz) con certificación Pantone, procesador MediaTek Dimensity 7300, cámara principal de 50MP con OIS, y batería de 5200 mAh con carga rápida de 68W, todo ello con un diseño resistente y un acabado de piel vegana, enfocado en la personalización de color y el rendimiento equilibrado para gama media.

