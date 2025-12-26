Perrito sobrevive tras fatal accidente de taxista en San Antonio Abad; el hombre afirmaba tener insectos en el cuerpo

Un taxista, que mostraba una conducta extraña, murió en accidente vial tras chocar su auto contra una grúa en la calzada San Antonio Abad, en la colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. Un perito que viajaba con él logró sobrevivir y fue rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, (CDMX).

Minutos antes del accidente fatal, un ciudadano logró captar en video el extraño comportamiento del taxista, quien afirmaba que tenía insectos caminando por todo el cuerpo. Te contamos los detalles de este caso.

Policías salvan al perrito que viajaba con el taxista

Alrededor de las 19;00 horas, del jueves 25 de diciembre, se registró un aparatoso accidente vial en la calzada San Antonio Abad, a la altura de José T. Cuéllar, que dejó como saldo al conductor sin vida.

En la volcadura también quedó prensado un perrito que iba a bordo del taxi. Bomberos de la CDMX lo rescataron con vida y procedieron a trasladarlo a la estación central para continuar con su atención veterinaria.

Captan al taxista minutos antes del accidente mortal; tenía una conducta extraña

Minutos antes del accidente, un automovilista que circulaba por el Centro Histórico logró captar en video el extraño comportamiento del taxista.

El conductor se bajó del taxi golpeándose y tocándose el cuerpo desesperadamente, como si intentara quitarse algo de encima. En otra grabación se muestra al sujeto pidiendo ayuda a un hombre en una base de taxis, pues refería tener insectos en el cuerpo. A pesar de que el otro conductor le hizo saber que no tenía nada en el cuerpo, el taxista continuó con el mismo comportamiento.

Algunos internautas atribuyeron este extraño comportamiento al exceso de consumo de alcohol y drogas; no obstante, hubo quienes señalaron que podría tratarse del síndrome de Ekbom.

¿Qué es el síndrome de Ekbom?

El síndrome de Ekbom que mencionan algunos internautas, es un trastorno mental donde la persona tiene la creencia inquebrantable de estar infestada por parásitos, insectos o microorganismos que se mueven bajo su piel, a pesar de que no existe evidencia médica de ello.

Los síntomas de este padecimiento son: sensación de hormigueo, picazón, "caminar" de insectos y lesiones en la piel causadas por el propio paciente al intentar "extraer" a los parásitos.

No obstante, estas conclusiones de los internautas son meras suposiciones, pues hasta el momento, no existe un comunicado oficial de las autoridades respecto a las causas que provocaron el extraño comportamiento del taxista que perdió la vida este 25 de diciembre en San Antonio Abad.

