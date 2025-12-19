Volcadura de auto en segundo piso de Periférico, deja un muerto con dirección a Naucalpan

Durante la noche de este viernes 19 de diciembre se registró una fuerte volcadura sobre el segundo piso del Periférico a la altura de la salida hacia San Antonio, lo cual de manera preliminar dejó un saldo de tres personas lesionadas y un muerto con dirección al municipio de Naucalpan en el Estado de México (Edomex).

Información que ha ido surgiendo con el paso de los minutos, señala que el accidente se registró un par de metros antes de la salida hacía Viaducto Miguel Alemán, esto dentro del territorio de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México (CDMX).

Información en desarrollo.

