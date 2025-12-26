VIDEO: Perro roba peluche de Miniso en Mérida; clientes hacen ‘coperacha’ para comprarlo

Un perro callejero se hizo viral cuando intentó robar un peluche de un Miniso. Y es que un perrito fue captado mientras intentaba robar un oso de peluche de una sucursal de la cadena de artículos japoneses, ubicada dentro de una plaza comercial en Mérida, Yucatán.

La escena parecía chusca mientras los empleados intentaban quitarle el peluche; sin embargo, terminó con un final feliz gracias a la magia de la Navidad. Te contamos los detalles de esta tendencia en redes sociales.

Perros detenidos

Captan a perrito intentando robar un peluche de Miniso en plaza comercial en Mérida

Como bien sabemos los perritos de la calle no tienen una vida sencilla, pues además de su propio alimento y abrigo, un perrito quiso conseguirse su propio regalo navideño: un oso de peluche de Miniso.

En redes sociales se hizo viral un video que captó el momento en el que el lomito entró a la tienda y tomó el peluche con el que comenzó a jugar muy feliz. Pese a la felicidad del lomito, que corría y brincaba frente a la sucursal de Miniso, que se encuentra dentro de Plaza Las Américas, en Mérida, los empleados intentaron quitarle el juguete. Y es que, el lomito no había pagado el costo de su amado peluche.

La historia tuvo un final feliz; clientes compran el peluche

El momento fue captado por varios clientes que se encontraban en el lugar y que no dudaron en compartir esta bella historia en redes sociales, donde rápidamente se viralizó por la reacción de los presentes en ese momento en la plaza comercial de Mérida.

Y es que, mientras el lomito jugaba y brincaba con su peluche, la magia de la Navidad hizo efecto en los presentes, quienes terminaron realizando una ‘coperacha’ para juntar el dinero y pagar por el peluche. De esta manera, el lomito pudo conservar su regalo navideño y no hubo afectación alguna para los empleados de la tienda Miniso .

