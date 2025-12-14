¡Siuuuuu! Vin Diesel anuncia a Cristiano Ronaldo como nuevo fichaje de Rápidos y Furiosos 11

El actor y productor estadunidense Vin Diesel Vin Diesel sorprendió a sus seguidores al revelar que Cristiano Ronaldo formará parte del elenco de Rápidos y Furiosos 11, película programada para estrenarse en 2026 y que marcará el cierre definitivo de la franquicia.

El anuncio fue hecho por el propio Diesel a través de su cuenta de Instagram, donde confirmó que el delantero del Al-Nassr de Arabia Saudita tendrá un papel diseñado especialmente para él dentro de la historia.

“Todos preguntaban si estaría en la mitología de Rápidos & Furiosos… Debo decir que es real. Escribimos un papel para él… para Cristiano Ronaldo”, escribió Diesel, encendiendo de inmediato la conversación entre fans del cine y del futbol.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Del futbol al cine de acción

Aunque Cristiano Ronaldo aún no ha confirmado públicamente su participación, su interés por la industria cinematográfica no es nuevo. El cinco veces ganador del Balón de Oro ha comenzado a abrirse camino en el cine como productor, tras asociarse con el director británico Matthew Vaughn, conocido por la saga Kingsman.

Juntos fundaron UR-MARV, un estudio independiente enfocado en películas de acción que ya ha producido al menos dos proyectos.

Esta experiencia detrás de cámaras refuerza la posibilidad de que Ronaldo no solo tenga una aparición especial, sino que asuma un rol relevante dentro del universo de Rápidos y Furiosos , una saga caracterizada por personajes de alto impacto físico y carisma global.

Los datos de Cristiano Ronaldo jugando con la selección de Portugal

¿Es el final de 'Rápidos y Furiosos'?

Rápidos y Furiosos 11 no será una entrega más. La película coincidirá con el 25 aniversario del estreno de la primera cinta y está pensada como la conclusión épica de una historia que se ha extendido por más de dos décadas.

Vin Diesel volverá como Dominic Toretto, acompañado por figuras clave como Jason Statham, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang y Jordana Brewster.

También se contempla el regreso de Gal Gadot, Brie Larson, Charlize Theron y John Cena , mientras que Jason Momoa repetiría como villano, tras su participación en la entrega anterior.

Jim Carrey revela el infierno que vivió al grabar 'El Grinch' A inicios del 2000, El icónico Grinch fue un éxito, pero la presión llevó al actor a amenazar con renunciar; conoce el secreto detrás del rodaje. 14 diciembre, 2025

El regreso emotivo de Brian O’Conner

Uno de los aspectos más sensibles del proyecto es el posible regreso de Brian O’Conner, personaje interpretado por el fallecido Paul Walker. La producción analiza utilizar tecnología digital y la colaboración de sus hermanos, Cody y Caleb Walker, para cerrar de manera respetuosa su arco narrativo.

Aunque el guion final aún no está concluido, el objetivo es ofrecer un homenaje que conecte emocionalmente con los seguidores de la saga.

Con la posible incorporación de Cristiano Ronaldo, Rápidos y Furiosos 11 apunta a convertirse en uno de los estrenos más comentados de la década.



adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.