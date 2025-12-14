El adiós de una leyenda; John Cena se rindió ante Gunther y dijo adiós a WWE

La historia de John Cena en WWE llegó a su capítulo final el sábado 13 de diciembre en Saturday Night’s Main Event, donde el luchador estadounidense cayó ante Gunther en la Capital One Arena de Washington D. C.

Con una asistencia de 19 mil 232 aficionados, el recinto se convirtió en el escenario del adiós de una de las máximas leyendas de la lucha libre moderna.

Tras 23 años de carrera, Cena puso punto final a su trayectoria en la empresa que lo convirtió en ícono global, cerrando su paso por los cuadriláteros donde fue la cara de toda una generación.

💥 ¡John Cena (@JohnCena) lo logró! En su última lucha en Boston, su tierra natal, conquistó el título Intercontinental y se convirtió oficialmente en Campeón Grand Slam de la @WWE https://t.co/9ZF0fetStI — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 11, 2025

El que nunca se rinde, se rindió ante Gunther

Desde el inicio, John Cena dejó claro que no habría concesiones en su despedida. El Marine se midió de tú a tú ante Gunther , uno de los luchadores más dominantes de la actualidad y que este año ya había retirado a Goldberg, en un duelo intenso que combinó fuerza, resistencia y dramatismo.

Cena logró conectar en varias ocasiones su emblemático Ajuste de Actitud, lo que hizo pensar al público que la historia podría tener un cierre triunfal; sin embargo, el General del Ring resistió el castigo y terminó imponiéndose al aplicar una llave al cuello que obligó a Cena a rendirse, sellando así el resultado final del que nunca se rendía.

El GOAT.



¡Nunca habrá otro John Cena! 🥹 pic.twitter.com/OCT5hPwAoI — WWE Español (@wweespanol) December 14, 2025

Homenaje de los campeones de WWE a John Cena

Tras el sonido de rendición, CM Punk y Cody Rhodes , actuales campeones mundiales de WWE, ingresaron al ring para rendir tributo al último verdadero campeón, colocándole los cinturones como reconocimiento simbólico a su trayectoria.

Minutos después, el roster completo salió a la rampa para despedirlo con aplausos, en una escena cargada de emoción que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Cena agradece a la afición por sus décadas siendo la cara de WWE

En uno de los momentos más significativos de la noche, John Cena dejó sus tenis sobre la lona, caminó por la rampa y se giró hacia la cámara que lo acompañó durante más de dos décadas.

Con serenidad, pronunció su mensaje final: “Ha sido un placer servirles todos estos años, gracias”, desatando la ovación del público en Washington y de los que lo vieron por redes sociales.

Los números de una carrera histórica

El luchador debutó en WWE el 27 de junio de 2002 y se convirtió en uno de los luchadores más laureados en la historia de la empresa. Su palmarés incluye 17 campeonatos mundiales, cinco reinados como Campeón de Estados Unidos, un título Intercontinental, cuatro campeonatos en pareja y dos victorias en Royal Rumble.

Además, alternó su carrera con el cine y la televisión, consolidándose como figura mediática global.

Los resultados del Saturday Night's Main Event

La función también incluyó la victoria de Cody Rhodes sobre Oba Femi, con intervención de Drew McIntyre; el triunfo de Sol Ruca ante Bayley; así como la victoria del mexicano Dragon Lee y AJ Styles sobre Je’Von Evans y Leon Slater.

