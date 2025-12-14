Jim Carrey revela el infierno que vivió al grabar ‘El Grinch’

A 25 años del estreno de El Grinch (2000), la película vuelve a colocarse en el centro de la conversación gracias a nuevas revelaciones de Jim Carrey sobre el exigente y doloroso proceso que vivió para dar vida al icónico personaje creado por Dr. Seuss.

Aunque la cinta fue un éxito rotundo en taquilla y se convirtió en la más vista en Estados Unidos ese año, el rodaje dejó secuelas físicas y emocionales en su protagonista.

Grinch vs Santa Claus: Detienen en Aguascalientes a los icónicos de Navidad

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Largas horas de maquillaje y ataques de ansiedad en el set

Dirigida por Ron Howard, la película recaudó más de 346 millones de dólares a nivel mundial y se consolidó como un clásico navideño. Sin embargo, detrás del maquillaje verde y el humor característico del Grinch , hubo jornadas extenuantes y una transformación corporal que Carrey ha calificado en repetidas ocasiones como “insoportable”.

El actor aceptó someterse a un maquillaje prostético completo, rechazando soluciones más simples que proponía el estudio. Su objetivo era desaparecer por completo dentro del personaje, aun cuando eso implicara un alto costo físico.

Jim Carrey offered to return his $20 million Grinch salary and was going to quit the movie amid "panic attacks" over the makeup. Then “a guy who trained the military on enduring torture" was hired to help him.



“Richard Marcinko was a gentleman that trained CIA officers and… pic.twitter.com/AgDaHi2O7L — Variety (@Variety) December 12, 2025

La batalla por un Grinch auténtico

Rick Baker, legendario artista de maquillaje y ganador del Oscar por su trabajo en la película, reveló que Universal inicialmente quería limitarse a pintar a Carrey de verde. Baker se opuso frontalmente al considerar que eso traicionaba la esencia del personaje.

La presión del público especializado y de los fans terminó por convencer al estudio de apostar por un diseño más fiel al libro original.

El resultado fue un traje hecho con pelo de yak, prótesis faciales complejas y lentes de contacto que cubrían casi todo el ojo del actor. Carrey no podía respirar por la nariz, veía apenas a través de un pequeño túnel y tenía manos postizas que le impedían incluso rascarse.

¡Es Navidad! El Grinch tendrá reestreno en las salas de cines de México en diciembre Si no tienes que solucionar la hambruna mundial sin decírselo a nadie, te queda tiempo para ir a ver el reestreno de este clásico de Navidad en el cine. Te contamos los detalles. 10 diciembre, 2025

Jim Carrey confiesa entrenamiento militar para entrar en personaje

Las condiciones fueron tan extremas que Carrey sufrió ataques de pánico durante los primeros días de filmación e incluso amenazó con abandonar el proyecto, dispuesto a devolver su salario.

Para evitarlo, la producción recurrió a un exentrenador militar especializado en resistencia a la tortura, quien le enseñó técnicas para soportar el estrés físico y mental.

Con el tiempo, el proceso de maquillaje se redujo de ocho a tres horas diarias, mientras que Carrey encontró alivio escuchando música de los Bee Gees durante la transformación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.