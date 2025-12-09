Así es Manchas, el primer perrito entrenado para detectar fugas de agua

En México se ha puesto en marcha un nuevo sistema para detectar fugas de agua con ayuda de perritos y Manchas ha sido entrenado para localizar filtraciones de agua y en adn Noticias te contamos todo sobre su historia.

Manchas, el perrito detector de fugas

El equipo operativo de Aguas de Saltillo ( AGSAL ), y la empresa francesa Veolia se unieron para incorporar a el bretón español como el primer perro detector de fugas de agua en México.

Manchas es capaz de detectar cuatro gotas de cloro en una piscina olímpica de 2.5 millones de litros. El proceso de detección se realiza a través de 190 sensores que monitorean el flujo de agua en una red de 3 mil kilómetros de tuberías.

Una vez que se identifica la anomalía en el caudal, se delimita el área de búsqueda en un radio de 400 metros y es ahí donde Manchas y su entrenadora realizan la inspección física para localizar el punto exacto de la fuga.

El bretón español más eficaz en la detección de fugas

Manchas tiene un año y seis meses, es de raza bretón español y puede detectar fugas a más de 2 metros de profundidad para evitar su desperdicio.

Desde que se integró al equipo hace alrededor de 6 meses ha detectado alrededor de 230 fugas, trabaja 4 horas diarias de lunes a viernes.

Cabe mencionar que el bienestar de Manchas es lo más importante, y su entrenadora siempre lleva consigo agua, botiquín, equipo médico y todo lo necesario para que Manchas siempre este bien atendido.

La idea de entrenar a los perros surgió en Chile en 2023 y poco a poco se ha ido replicando, actualmente hay perros que detectan fugas de agua en países como España, Suecia, Francia, Reino Unido y México.

