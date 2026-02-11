El Samsung Galaxy Z Fold 6 cae a su precio más bajo en Liverpool: casi 30,000 pesos de descuento

Quienes han seguido de cerca el lanzamiento del Samsung Galaxy Z Fold 6 saben que su precio inicial lo colocaba en un segmento exclusivo. Pero esta semana, Liverpool sorprendió al aplicar un descuento cercano a los 30.000 pesos, acercando este smartphone plegable a más usuarios en México. El modelo de 512 GB en color plateado, que normalmente se vende en por 63.000 pesos, ahora está disponible por poco más de 35,210 pesos en su sitio web , dependiendo de la promoción activa al momento de la compra.

Características del Samsung Galaxy Z Fold 6

El Galaxy Z Fold 6 mantiene su propuesta como un dispositivo híbrido: al cerrarse funciona como un teléfono convencional con pantalla de 6.3 pulgadas; al abrirse, revela una pantalla interna de 7.6 pulgadas que permite trabajar con varias aplicaciones al mismo tiempo o disfrutar de videos con calidad cinematográfica. Su estructura incluye un marco de aluminio reforzado y certificación IP48, lo que le da resistencia al polvo y salpicaduras ocasionales.

Entre sus características más relevantes destacan:



Procesador Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy, pensado para tareas intensivas y juegos sin interrupciones.

Cámara trasera triple con sensor principal de 50 megapíxeles y teleobjetivo de 3x.

Batería de 4,400 mAh con carga rápida de 25W y compatibilidad con carga inalámbrica.

Integración de herramientas de Galaxy AI, como Circle to Search (para buscar objetos en la pantalla dibujando un círculo) y Note Assist (que organiza notas automáticamente).

Soporte para la S Pen, útil para tomar apuntes directamente sobre la pantalla grande (se vende por separado).

Envío y formas de pago en Liverpool

Liverpool facilita la compra con varias opciones de pago. Los portadores de tarjeta departamental pueden diferir el monto hasta en 20 meses sin intereses durante promociones específicas. También aceptan tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express con planes de 3 a 13 meses sin intereses. Quienes prefieran pagar de contado suelen recibir un descuento adicional al finalizar la transacción.

El envío es gratis a cualquier parte del país y, si lo prefieres, puedes usar la opción Click & Collect: compras en línea y recoges tu equipo en la sucursal que elijas en un par de horas, siempre que haya existencia. El producto incluye garantía oficial de Samsung y existe la posibilidad de contratar la Protección Integral de Liverpool para cubrir daños accidentales.

Vale la pena revisar el sitio de Liverpool antes de finalizar la compra, ya que estas ofertas suelen ser por tiempo limitado y el descuento real puede variar según el modelo (512 GB o 1 TB) y las campañas vigentes. El Galaxy Z Fold 6 sigue siendo una de las opciones más completas en el segmento de plegables disponibles en México y esta reducción de precio lo pone al alcance de quienes buscan una experiencia móvil con pantalla grande sin salir del bolsillo.