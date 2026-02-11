Elektra remata el OPPO A5 Pro de 256 GB Libre en color azul por tiempo limitado

¿Buscas cambiar de teléfono sin gastar de más? El OPPO A5 Pro 256GB libre en color Azul está siendo rematado por tiempo limitado en Elektra , una oportunidad atractiva para quienes quieren un smartphone con buena capacidad de almacenamiento y funcionalidades completas sin complicaciones.

La oferta destaca especialmente para quienes buscan un equipo libre, listo para usar con la compañía que prefieran, sobre todo hoy en día en México, considerando que el registro de las líneas telefónicas será obligatorio a partir de junio de este 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus mano.

El precio del Oppo A5 Pro en Elektra

En Elektra, el modelo OPPO A5 Pro 256 GB Libre Azul figura como parte de las promociones de la semana en los celulares inteligentes. Además de que cuenta con opciones de pago y beneficios como meses sin intereses según forma de pago. Su precio es de $ 5499 , con un atractivo descuento de mil pesos.

Aunque el dispositivo a veces aparece sin disponibilidad inmediata, esta oferta semanal puede representar un ahorro frente a otros canales, donde este mismo modelo ronda precios estándar de mercado de $6499 o más.

Características del Oppo A5 Pro

El OPPO A5 Pro combina especificaciones que lo hacen atractivo para uso cotidiano y multimedia:



Pantalla grande de alrededor de 6.67 pulgadas, ideal para videos, juegos y navegación.

de alrededor de 6.67 pulgadas, ideal para videos, juegos y navegación. 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno, suficiente espacio para fotos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por la memoria rápidamente.

suficiente espacio para fotos, aplicaciones y archivos sin preocuparse por la memoria rápidamente. Cámara principal de 50 MP con múltiples modos de captura y cámara frontal

con múltiples modos de captura y Batería de 5800 mAh con soporte de carga rápida para uso prolongado durante el día.

con soporte de carga rápida para uso prolongado durante el día. Sistema operativo Android 15 con la capa personalizada ColorOS 15, que ofrece una experiencia fluida y moderna.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.