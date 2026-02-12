La próxima Venta Nocturna de Liverpool: Olvida el 14 de febrero y anota estas fechas

Con el 14 de febrero a la vuelta de la esquina, muchos mexicanos ya buscan opciones para celebrar el Día del Amor y la Amistad sin que el presupuesto sufra un golpe fuerte. Es común que en estas fechas los precios de chocolates, flores y detalles suban, lo que lleva a preguntarse si Liverpool lanzará una Venta Nocturna especial para aliviar la cartera.

La respuesta es clara: no habrá Venta Nocturna de Liverpool por el 14 de febrero de 2026. La tienda departamental mantiene sus promociones habituales durante la fecha, pero no ha programado un evento de descuentos exclusivo para San Valentín. Esto no es nuevo: históricamente, Liverpool reserva sus grandes eventos nocturnos para otras fechas del calendario comercial.

¿Qué es exactamente una Venta Nocturna?

Se trata de un fin de semana especial —del viernes al domingo— en el que la tienda aplica descuentos significativos en miles de productos, tanto en sucursales físicas como en su plataforma digital. Estas jornadas nacen como una estrategia para coincidir con momentos de alto consumo, permitiendo que más personas accedan a artículos con precios reducidos por tiempo limitado.

Venta Nocturna de Liverpool.|Liverpool

Próximas Venta Nocturna en Liverpool en 2026

Liverpool organiza únicamente cuatro Ventas Nocturnas al año, cada una alineada con una celebración importante. Si quieres planear tus compras con tiempo, estas son las fechas que sí debes tener en el calendario:



Venta Nocturna para Mamás: primer fin de semana de mayo, ideal para adelantar el regalo del Día de las Madres.

Mientras tanto, para el 14 de febrero la tienda sí ofrecerá algunas promociones en joyerías, perfumes y otros regalos típicos para San Valentín, pero sin el esquema de descuentos masivos que caracteriza a sus eventos nocturnos. Quienes busquen ahorrar podrían considerar comprar con unos días de anticipación o explorar las promociones permanentes que Liverpool mantiene en su app y sitio web.

La clave está en no dejarse llevar por la prisa de última hora. Anotar las fechas reales de las Ventas Nocturnas permite planear mejor los gastos del año y aprovechar los verdaderos momentos de ahorro que la tienda sí programa con meses de anticipación. Para San Valentín, la recomendación es sencilla: celebra con creatividad, pero guarda tus expectativas de grandes descuentos para mayo, junio, octubre o diciembre.