Cruzberto, el michi voluntario que inspiró empatía y conciencia por el bienestar animal

Cruzberto , el gatito voluntario murió, así lo dio a conocer la Delegación Toluca de la Cruz Roja Mexicana, un hecho que conmovió y generó un debate sobre la importancia del cuidado de los animales, te contamos por qué este michi se ganó el corazón de paramédicos y muchas personas.

¿Qué le pasó a Cruzberto?

Cruzberto llegó a las instalaciones de la Cruz Roja y rápidamente se ganó el cariño de paramédicos y personal que trabaja en el lugar. Se convirtió en un elemento que daba bienestar emocional al equipo que diariamente enfrenta emergencias, estrés y situaciones complicadas.

Desafortunadamente, Cruzberto murió tras ser atropellado por un conductor que no respetó las normas mínimas de seguridad vial de la zona donde hay un alto tránsito de peatones vulnerables, niños, adultos mayores y personas con problemas de movilidad.

Gracias a Cruzberto por el tiempo que conviviste con todos los que formamos parte de la gran familia de Cruz Roja Mexicana, Delegación Toluca, a la cual te uniste por decisión propia

Además, agradecieron por su cariño pues siempre demostró su amor al prójimo con sus ronroneos y su forma de ser.

Cruzberto, el gatito voluntario de la Cruz Roja

El michi Cruzberto se ganó el cariño de los paramédicos quienes al verlo no dudaron en adoptarlo. Tenía su uniforme y en las redes sociales de la Cruz Roja publicaban sus fotos y se ganó el cariño de muchas personas.

Cruzberto era un embajador del voluntariado y durante las vacaciones, recibía a grupos de menores de edad para realizar actividades como tirolesa, taller de armado de ambulancias, pinta carita gatuna y doctores de la risa. Su presencia ayudaba a que más personas donaran alimentos y otros artículos para refugios de animales.

Su muerte generó un debate sobre los riesgos que representan manejar a exceso de velocidad, pues conducir sin precaución provoca accidentes que afectan tanto a personas como animales.

Cada año, miles de gatos y perros mueren por atropellamientos provocados por conductores que manejan a exceso de velocidad. Por ello, se hace un llamado para ser más cautelosos y respetar los límites y las señalizaciones.

