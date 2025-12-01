¡Atención fans de Starbucks! Este es el precio del vaso Bearista con la bebida más barata

El vaso bearista de Starbucks es un acontecimiento muy esperado por los fans de la marca, por lo que las filas para conseguir el vaso más viral de la Navidad 2025 siguen creciendo.

Para que no te lleves sorpresas, en adn Noticias, te informamos cuál es el precio real que deberás de pagar por este vaso navideño de colección que Starbucks tiene a la venta por tiempo limitado.

¿Cuándo termina la venta del vaso bearista de Starbucks?

Starbucks sabe que su tierno oso se ha convertido en un clásico navideño; por eso, esta Navidad 2025, la cafetería global consiente a sus clientes con un el vaso más tierno que puedas imaginar. Se trata de un vaso que tiene forma de un oso teddy con una tapa en forma de gorro verde navideño. Está pensado para bebidas frías y cuenta con un popote reutilizable.

La buena noticia, es que el vaso de oso bearista salió a la venta este 1 de diciembre, para miembros Rewards. Mientras que el público en general podrá conseguirlo a partir del martes 2 de diciembre.

¿Cuál es el precio final del vaso de oso bearista de Starbucks?

Este icónico vaso bearista con el que Starbucks celebra la Navidad 2025 tiene un costo de $869 pesos y solo lo puedes obtener en la compra de una bebida tamaño Grande o Venti.

La bebida fría más barata en Starbucks Cold Brew de $99 pesos, por lo que el costo real del vaso bearista de Starbucks es de: $968 pesos.

Aunque Starbucks no puso una fecha límite para la venta del vaso navideño, sí informó que la venta terminará cuando se acaben las 37,472 piezas disponibles a nivel nacional. Así que no lo pienses más y corre por tu vaso bearista de Starbucks antes de que se acaben.

