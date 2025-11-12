¡Hay una serpiente en mi bota! Esto cuestan los juguetes de Buzz y Woody

Disney reveló que la película Toy Story 5 se estrenará en cines de todo el mundo el próximo 19 de junio de 2026, así que ya falta menos para ver una aventura más de Buzz Lightyear y Woody y si quieres comprar alguno de estos juguetes, aquí te compartimos algunas ofertas.

Precio de los juguetes de Buzz y Woody

En Amazon , la figura de Buzz Lightyear tiene un precio de 499.00 pesos, pero tiene descuento del 26% y queda en 369.00 pesos. Mide 25.4 cm y tiene detalles fieles a la película. Cuenta con 13 puntos de articulación para el fácil manejo de niños y adultos.

Mientras que el personaje de Woody, tiene un precio de 474.00 pesos y con el descuento de 22% queda en 369.00 pesos. Mide 31.11 cm y también tiene diferentes puntos de articulación para que se puede colocar en diferentes poses.

Paquete de figuras de Toy Story

También hay un paquete que incluye a Woody, Buzz Lightyear, Bo-Peep, Rex, Forky y Duke Caboom y tiene un precio de mil 262 pesos, pero tiene descuento del 31% y queda en 871.00 pesos, por lo que e suna gran opción para tener a varios juguetes de colección.

Datos de Toy Story 5

La protagonista de la película será Jessie, quien junto con todos sus amigos tendrán que enfrentarse a un nuevo enemigo, pero no será un juguete nuevo; sino que Woody, Buzz y sus amigos tendrán que enfrentarse a los aparatos electrónicos como las tablets.

Pixar confirmó que la película llegará a las salas de cine el 19 de junio de 2026, fue escrita por Andrew Stanton quien ha trabajado en películas como Wall-E, Buscando a Nemo y Bichos. En IMDb los actores confirmados son: Tom Hanks como Woody; Tim Allen como Buzz Lightyear y Blake Clarke como Slinky.

