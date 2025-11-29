Nueva función de WhatsApp: Reacciones rápidas con stickers a Estados

WhatsApp prueba una nueva función que permite reaccionar a los estados con stickers interactivos. La herramienta aparece en la versión beta para Android y pronto llegará a iOS. La plataforma busca agilizar la interacción entre sus más de 2 mil millones de usuarios y mejorar la experiencia social dentro de la app. Los stickers permiten añadir un emoji sobre una foto o video antes de publicarlo, lo que facilita respuestas inmediatas con un solo toque.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

La actualización ofrece una forma más visual y dinámica de comunicar emociones. WhatsApp adopta elementos heredados de Instagram Stories, aunque mantiene su esencia privada. Los probadores beta ya la encuentran en el editor de dibujo al crear un estado, mientras la expansión global ocurrirá a inicios de 2026 tras un periodo de pruebas.

WABetaInfo Esta nueva opción permite agregar un sticker con un emoji directamente sobre fotos o videos antes de publicarlos.

¿Qué descubrieron los usuarios en la nueva beta de WhatsApp?

Los testers notaron un sticker de reacción que se coloca directamente sobre los estados. Quien ve la historia toca el emoji para enviar una respuesta automática al autor. No requiere abrir menús ni escribir mensajes. Todo llega en un chat privado como cualquier reacción tradicional.

Los stickers se pueden personalizar con cualquier emoji de la app. Esto hace que cada estado luzca distinto y más expresivo. Además, la función organiza mejor las respuestas dentro del panel de actividad, separándolas de las simples visualizaciones.

¿Por qué esta función es importante para WhatsApp?

La plataforma busca aumentar el engagement en estados, una sección que compite con TikTok e Instagram. Las reacciones visibles motivan más interacción, especialmente entre usuarios que suelen consumir contenido sin comentar.

Esta novedad incorpora un toque lúdico al uso diario. Permite respuestas rápidas que no interrumpen la navegación ni requieren esfuerzo, lo que fortalece la comunicación cotidiana.

¿Qué dicen los expertos y qué se espera a futuro?

Especialistas en actualizaciones como WABetaInfo destacan que esta función eleva la creatividad en los estados. Aseguran que refuerza la estrategia de WhatsApp para convertirse en un espacio más social en 2026.

Se espera que la actualización llegue en fases durante las próximas semanas para Android. La liberación para iOS y la versión estable ocurrirá a inicios de 2026, sin fecha exacta confirmada.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.