Estreno de Soy Frankelda en HBO Max: ¿Cuándo ver la aclamada película stop-motion?

Soy Frankelda conquista una nueva etapa. Tras un exitoso paso por cines con más de 820 mil asistentes, la primera película mexicana hecha totalmente en stop-motion ya tiene fecha de estreno en plataformas. HBO Max confirmó que estará disponible en toda Latinoamérica el 12 de diciembre de 2025, justo a tiempo para las fiestas. Su llegada promete revivir el furor generado por la serie Los Sustos Ocultos de Frankelda, también parte del catálogo del servicio.

La cinta, dirigida por los hermanos Arturo y Roy Ambriz y producida por Cinema Fantasma, expande el universo gótico que enamoró a miles desde 2021. Su debut en streaming conserva la edición original que vimos en cines, con voces en español latino y subtítulos. La plataforma adelantó que no habrá versiones alternas, buscando mantener la experiencia tal como se concibió.

¿Qué trae de nuevo Soy Frankelda en su llegada al streaming?

El anuncio de HBO Max incluye el tráiler oficial y una campaña que invita a los fans de la serie a descubrir esta precuela. La disponibilidad regional facilita su alcance, sobre todo para quienes no pudieron verla en salas.

La cinta se convirtió en un fenómeno por su mezcla de terror suave, aventura emocional y estética artesanal. Su salto al streaming la consolida como una de las producciones animadas más esperadas del año.

¿Por qué esta película marca la animación mexicana?

Soy Frankelda es la primera película mexicana hecha al 100% en stop-motion, un logro que implicó años de trabajo manual. Cada figura, escenario y textura se creó a mano en el estudio Cinema Fantasma.

Su impacto inspiró a nuevos creadores y llamó la atención de figuras como Guillermo del Toro, quien destacó su valor artístico y su aportación al cine animado latinoamericano.

¿De qué trata Soy Frankelda y cómo se conecta con la serie?

La historia sigue a Francisca Imelda, una escritora del siglo XIX que adopta el seudónimo Frankelda y despierta a los seres que habitan en su imaginación. Con Herneval como aliado, enfrenta a Procustes, un villano que amenaza ambos mundos.

La película funciona como precuela directa de Los Sustos Ocultos de Frankelda, disponible en HBO Max desde 2021. La cinta amplía el pasado de la protagonista, su proceso creativo y los conflictos que moldean su destino.

