Donald Trump asegura que Irán pidió alto el fuego; condiciona acuerdo a la apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Irán ha solicitado un alto el fuego en medio de la escalada militar en Medio Oriente; sin embargo, advirtió que Washington solo considerará esta posibilidad si Teherán reabre el estratégico estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

"El presidente del nuevo régimen iraní, mucho menos radicalizado y mucho más inteligente que sus predecesores, acaba de pedir a Estados Unidos un alto el fuego. Lo consideraremos cuando el estrecho de Ormuz esté abierto, libre y despejado", redactó en sus redes sociales este miércoles 1 de abril.

Las declaraciones se dan poco más de un mes después del inicio de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní; ante esto, el mandatario estadounidense adelantó que su administración analizará la petición una vez que se cumpla con su condición.

Es importante mencionar que, hasta el momento, Irán no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Trump; no obstante, días antes, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, manifestó la disposición de su país para poner fin al conflicto, siempre y cuando existan garantías de que no habrá nuevas agresiones.

"Iran’s New Regime President, much less Radicalized and far more intelligent than his predecessors, has just asked the United States of America for a CEASEFIRE! We will consider when Hormuz Strait is open, free, and clear. Until then, we are blasting Iran into oblivion or, as… pic.twitter.com/q1VhhPxtmi — The White House (@WhiteHouse) April 1, 2026

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Trump prevé fin de la guerra en "dos o tres semanas"

De igual manera, tiempo atrás, el mandatario republicano aseguró que la intervención militar podría concluir en un plazo de dos a tres semanas. “Nos iremos muy pronto”, declaró, al tiempo que sostuvo que las fuerzas estadounidenses están “aniquilando por completo” las capacidades estratégicas iraníes.

Sobre esta misma línea, reiteró que los ataques afectaron el programa nuclear de Irán.

Por otra parte, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, informó que Donald Trump ofrecerá una conferencia de prensa a las 21:00 horas (19:00 horas, tiempo del centro de México) para "brindar una importante actualización sobre Irán".

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Tensiones diplomáticas y amenazas de continuar ataques

En medio de todas estas tensiones, el canciller de Irán, Abbas Araghchi, confirmó que recibió "mensajes indirectos" de EUA para iniciar una negociación, pero advirtió que nada ha sido formal.

Y es que el propio gobierno iraní ha dejado en claro que las tensiones en Medio Oriente y el sur asiático son consecuencia directa de los ataques de Estados Unidos e Israel.

No obstante, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que el diálogo con Teherán sí es real, aunque dejó claro que, en caso de no alcanzarse un acuerdo, continuarán las acciones militares: "Estamos dispuestos a seguir negociando con bombas".

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¿Por qué es clave el estrecho de Ormuz en el conflicto entre Estados Unidos e Irán?

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por él circula una quinta parte del petróleo mundial. Su cierre o restricción impacta directamente en los precios internacionales de la energía, por lo que su reapertura es considerada una condición fundamental por Washington.

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