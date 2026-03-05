¡Hasta tiene Xbox! Exreo destapa en TikTok supuestos lujos de Fofo Márquez en el penal de Texcoco

¿Te acuerdas del Fofo Márquez? Un nuevo video viral volvió a colocar al influencer mexicano en el ojo implacable de las redes sociales. Y es que, un exreo aseguró en TikTok que tendría privilegios dentro del penal de Texcoco, donde actualmente cumple una sentencia por tentativa de feminicidio.

Según su testimonio, el creador de contenido habría sido visto incluso con un control de Xbox y usando redes sociales, lo que generó miles de comentarios de los internautas. Te contamos los detalles del caso.

Exreo asegura que Fofo Márquez tiene privilegios en el penal: “Hasta Xbox tenía”

En redes sociales, se viralizó el testimonio que fue difundido por un hombre que se identifica en TikTok como “Rey del Fardo”, quien asegura haber coincidido con el influencer también conocido como "Niño Millonario", dentro del centro penitenciario de Texcoco.

En el video, el exinterno relata que lo vio caminar por una de las zonas del penal mientras sostenía un control de consola de videojuegos. El exreo menciona que este hecho había sorprendido a otros presos, porque el uso de dispositivos electrónicos está restringido dentro de los reclusorios.

“La neta sí lo topé. Estaba en las marraneras. La primera vez que lo vi yo estaba caminando sobre el kilómetro, y el morro salió con su control de Xbox y con la cháchara. Sí nos quedamos como de qué, qué ped*, ese morro quién era. Ya después me dijeron que era el Fofo Márquez”, contó el exreo.

El exinterno también aseguró que Fofo Márquez habría tenido acceso a redes sociales e incluso subió videos desde dentro de la prisión, algo que generó inconformidad entre otros reclusos. Según su relato, después de que se detectó actividad en plataformas digitales, las autoridades habrían decidido trasladarlo a otra área del penal para mantenerlo bajo resguardo.

Hasta ahora, las autoridades penitenciarias no han confirmado oficialmente estos supuestos privilegios.

¿Quién es Fofo Márquez y por qué está en prisión?

Rodolfo “Fofo” Márquez" es un influencer mexicano que ganó notoriedad en redes sociales por presumir una vida llena de lujos, autos deportivos y excesos. Sin embargo, su carrera como creador de contenido se vio envuelta en controversia tras un violento episodio ocurrido en febrero de 2024 en Naucalpan, Estado de México.

En ese momento, el influencer fue captado en video agrediendo brutalmente a una mujer en el estacionamiento de una plaza comercial, lo que provocó indignación nacional.

Tras el proceso judicial, un juez lo declaró culpable de feminicidio en grado de tentativa, por lo que fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión. Además, se ordenó el pago de reparación del daño a la víctima y tratamiento psicológico con perspectiva de género.

