Así puedes pagar solo 10,000 pesos por la nueva MacBook Neo en México

Apple presentó la MacBook Neo, su laptop más accesible para entrar al ecosistema en 2026. El dispositivo ya se encuentra en preventa en el sitio oficial de Apple México y apunta a estudiantes y usuarios que buscan una computadora confiable sin pagar el precio de los modelos Air o Pro.

El precio base de la MacBook Neo inicia en 12,999 pesos, pero existen formas de acercarse a los 10,000 pesos, especialmente mediante descuentos educativos y planes de financiamiento. Esta estrategia coloca a la nueva Mac como una opción atractiva para estudiar, trabajar o realizar tareas digitales básicas.

¿Cómo adquirir la nueva MacBook Neo en 10,000 pesos?

Mediante el programa educativo de Apple, disponible para estudiantes, profesores y personal académico, puedes conseguir los siguientes costos:



Precio regular: 12,999 pesos

Precio educativo: 10,999 pesos

Financiamiento: desde 678 pesos al mes

Disponibilidad y preventa

La MacBook Neo ya puede reservarse desde el sitio oficial de Apple en México. Las primeras entregas están programadas para el 11 de marzo de 2026. Apple también ofrece algunas ventajas al comprar en línea:



Envío gratuito en la mayoría de pedidos

Reserva anticipada para asegurar disponibilidad

Sesiones virtuales con especialistas para configurar la computadora

Formas de pago

Apple permite pagar la MacBook Neo mediante planes de financiamiento sin intereses con bancos participantes. Las opciones incluyen:



Pago a 18 meses sin intereses

Mensualidades aproximadas de 722 pesos

Precio final con IVA incluido

Beneficios incluidos en la compra

Al adquirir la MacBook Neo, Apple incluye acceso temporal a varios servicios digitales de su ecosistema. Entre ellos destacan:



3 meses de Apple TV+

3 meses de Apple Music

3 meses de Apple Arcade

Estos servicios se activan al iniciar el dispositivo por primera vez y se renuevan automáticamente si el usuario no cancela.

Descuentos para estudiantes y educadores en Apple

El Apple Education Store ofrece precios especiales para el sector educativo. Para acceder, el usuario debe verificar su estatus académico en línea.

¿Cómo es la MacBook Neo?

La MacBook Neo integra el chip A18 Pro, acompañado de 8 GB de RAM, lo que la posiciona como una computadora pensada para tareas cotidianas. Entre sus características destacan:



Pantalla compacta y diseño sin ventilador

Hasta 16 horas de batería

Almacenamiento SSD de 256 GB o 512 GB

Sobresale de otros modelos por sus colores disponibles:



Plata

Rosa

Amarillo

Índigo

El equipo resulta ideal para navegar, editar documentos o tomar clases en línea.

Comparación con las otras MacBook

Precios aproximados:



MacBook Neo: 12,999 pesos

MacBook Air M5: 24,999 pesos

MacBook Pro M5: 37,999 pesos

Mientras la Neo apuesta por accesibilidad, los modelos Air y Pro ofrecen mayor rendimiento para tareas profesionales como edición de video o programación avanzada.