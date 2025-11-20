Superaron todo juntos: Shin Min-ah y Kim Woo-bin anuncian fecha de boda en diciembre

Shin Min-ah y Kim Woo-bin se casarán el 20 de diciembre en Seúl. AM Entertainment confirmó que la boda será privada y reunirá solo a familiares y amigos cercanos. El anuncio encendió el interés global dado que es una noticia esperada desde hace años por los fans del K-entertainment. La agencia explicó que la pareja tomó la decisión después de construir “una profunda confianza” a lo largo de una década.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Una relación sólida desde 2015

Los actores iniciaron su romance hace 10 años, cuando coincidieron en una campaña de moda. Desde entonces se mantuvieron lejos de los escándalos. Su discreción y estabilidad los convirtieron en una de las parejas favoritas de Corea del Sur.

Una boda íntima que ya es tendencia

La ceremonia se celebrará en un lugar aún no confirmado, aunque varias fuentes señalan al Hotel Shilla como la sede probable. La pareja pidió respeto a su privacidad, un gesto coherente con el perfil bajo que han mantenido desde el inicio.

Inicia investigación por choque de avión en Corea del Sur [VIDEO] Una posible falla mecánica dejó un fatídico choque de avión en el que 179 perdieron la vida en Corea del Sur; lo señalan como el peor en la historia del país.

El anuncio, sin embargo, se volvió viral en minutos. Fans y medios inundaron las redes con teorías, memes y felicitaciones, impulsando la noticia a los primeros lugares de búsqueda.

Diez años de amor y resiliencia

El romance vivió una prueba difícil en 2017, cuando Kim Woo-bin enfrentó un cáncer nasofaríngeo. Shin Min-ah lo acompañó en consultas y tratamientos. Ese apoyo fortaleció su relación y generó admiración pública.

La recuperación de Woo-bin y su regreso a la actuación marcaron un renacer personal y profesional. La pareja recuperó su ritmo habitual sin dejar de lado su vida privada.

Dos carreras en su mejor momento

Shin Min-ah continúa como referente de las comedias románticas, gracias a éxitos como Hometown Cha-Cha-Cha y Our Blues. Su próxima participación en The Remarried Empress genera expectativas globales.

Kim Woo-bin vive un momento estelar con producciones como Black Knight y la fantasía romántica Genie, Make a Wish, una de las series coreanas más vistas del año.

Pequeñas pistas antes del anuncio

Un día antes de la confirmación, Shin Min-ah publicó fotos donde lucía un anillo en el dedo anular. Los fans interpretaron el gesto como una señal del compromiso.

Omg, Kim Woo Bin is getting married to Shin Min Ah congrats to the lovebirds 🥺🥹



Trans :

Hello, Uribin. This is Kim Woo Bin. I hope all of you have been doing well. The weather has suddenly gotten colder, so please stay warm and take care not to catch a cold.



Today, I wanted… pic.twitter.com/EI5Ki6TS5F — 👑The Remarried Empress (@joochocoo) November 20, 2025

Woo-bin, en cambio, compartió una carta manuscrita donde agradeció el cariño del público y anunció que ambos “caminarán juntos un nuevo camino”.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.