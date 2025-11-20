Así es Disney Destiny, el crucero temático de la fábrica de sueños que transforma la experiencia de viajar

¡Ya zarpó! ¿Te imaginas viajar junto a Mickey Mouse y el resto de tus personajes favoritos de Disney ? Pues el nuevo crucero Disney Destiny ¡ya lo hizo posible! Disney elevó el turismo marítimo a un nivel mágico con su crucero inspirado en héroes y villanos que promete transformar la experiencia de viajar en una auténtica aventura.

Este impactante crucero en el que podrás vivir una experiencia inmersiva tiene una capacidad para 4,000 huéspedes y más de 1,500 tripulantes. En adn Noticias, te contamos todos los detalles.

¿Cuándo zarpó el Disney Destiny?

El Disney Destiny es el séptimo crucero de Disney Cruise Line y forma parte de la clase “Wish” junto al Destiny y el Treasure.

La decoración de este nuevo navío es súper original y te va a encantar porque está basada en el universo de Disney héroes y villanos, combinando elementos de Marvel , Pixar, y los clásicos de Disney como El Rey León, Hércules y 101 dálmatas.

La inauguración del Destiny fue este jueves 20 de noviembre de 2025. El enorme crucero zarpó desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, Florida, con itinerarios de cuatro y cinco noches por las Bahamas y el Caribe Occidental.

¿Cómo es el nuevo crucero Disney Destiny?

Pero, seguramente, ya te estás preguntando cómo luce este mágico crucero de Disney, pues te contamos que en su Gran Salón destaca una figura imponente de Black Panther, lo que refleja cómo Disney integra el universo de Marvel en su crucero temático.

Además, el barco cuenta con espacios únicos: un salón Dr. Strange (The Sanctum), un bar de Cruella de Vil inspirado en 101 dálmatas, un teatro tipo Broadway con espectáculos como Disney Hércules y Frozen: A Musical Spectacular.

La experiencia a bordo es una fusión entre parque temático y crucero de lujo, con restaurantes temáticos, entretenimiento interactivo y zonas para todas las edades.

¿Cuánto cuesta viajar en el nuevo crucero de Disney?

El precio para embarcar en el Disney Destiny varía según el tipo de camarote, la duración del crucero y la temporada.

Para los itinerarios de cuatro noches desde Port Everglades, las tarifas oficiales para dos personas parten desde 3,598 dólares,para una cabina interior, según la web oficial de Disney Cruise Line.

Si prefieres un camarote con vista al mar (oceanview), o una terraza (verandah), el costo aumenta; por ejemplo, la tarifa para una verandah es de 4,302 dólares para dos huéspedes.

El Disney Destiny no es solo un crucero, es una fábrica de sueños itinerante, donde viajar se convierte en la mejor manera de vivir tus historias de héroes y villanos favoritas en la vida real. Gracias a su temática, su diseño inmersivo y su variada oferta de entretenimiento, el Destiny le da un nuevo significado a vacacionar en alta mar.

Si eres fan del mar y de Disney, ahora ya puedes considerar la posibilidad de disfrutar de tus dos cosas favoritas juntas en tus próximas vacaciones, gracias al mágico crucero de Disney inspirado en héroes y villanos.

