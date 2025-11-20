¡Haymitch en la arena más mortal! Lanzan primer tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha

Llegó el nuevo tráiler oficial de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha que contará la historia de Haymitch Abernathy cuando tenía 16 años y fue seleccionado como tributo del Distrito 12.

Lanzan tráiler de Los Juegos del Hambre: Amanecer

Haymitch Abernathy competirá en los 50° Juegos del Hambre conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, en total se enviaron 24 niños y 24 niñas.

La película se rodó en el Parque Natural de Somiedo, Asturias en España, un lugar lleno de bosques y montalas. También se usó como locación el Hayedo de Montegrande, cerca del puerto de Ventana uno de los pulmones del suroccidente asturiano, ahí fue el escenario donde comienza la lucha por la supervivencia.

Elenco de la nueva película

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha estará protagonizado por Joseph Zadam un actor poco conocido pero que ha participaco en series ocmo Invisible Boys, Éramos mentirosos y East of Eden que se estrenará próximamente.

También actuarán Molly McCann , como Louella McCoy; Iona Bell, como Lou Lou; Whitney Peak como Lenore Dove Baird y Ben Wang como Wyatt Callow. Mckenna Grace que interpretará a Maysilee Donner; Maya Hawke como Wiress y Kelvin Harrison Jr. como Beetee Laiter.

También habrá actores de renombre como A-List: Ralph Fiennes que interpretará a Coriolanus Snow; Kieran Culkin será Caesar Flickerman; Elle Fanning será la joven Effie Trinket y Jesse Plemons será Plutarch Heavensbee.

¿Cuándo se estrena Los Juegos del Hambre: Amanecer?

Esta nueva película de Los Juegos del Hambre llegará a los cines el 20 de noviembre de 2026. Y si quieres revivir esta historia en orden cronológico, aquí te decimos cómo debes verla:

Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes (2023)

Los juegos del hambre (2012)

En llamas (2013)

Sinsajo – Parte 1 (2014)

Sinsajo – Parte 2 (2015)

